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Франция
08 июня 2026, 20:45 | Обновлено 08 июня 2026, 20:46
314
0

ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Лиллем

Оливье остается во французском клубе

08 июня 2026, 20:45 | Обновлено 08 июня 2026, 20:46
314
0
ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Лиллем
ФК Лилль
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«Лилль» официально объявил о продлении контракта со знаменитым французским нападающим Оливье Жиру.

Отмечается, что новый договор между 39-летним футболистом и клубом Лиги 1 будет действовать в течение всего следующего сезона.

Оливье Жиру присоединился к «Лиллю» летом 2025 года, перейдя на правах свободного агента из американского ФК «Лос-Анджелес».

В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее «Лилль» назначил Давиде Анчелотти на должность главного тренера.

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Оливье Жиру Лилль продление контракта чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: ФК Лилль
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