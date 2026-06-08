ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Лиллем

«Лилль» официально объявил о продлении контракта со знаменитым французским нападающим Оливье Жиру.

Отмечается, что новый договор между 39-летним футболистом и клубом Лиги 1 будет действовать в течение всего следующего сезона.

Оливье Жиру присоединился к «Лиллю» летом 2025 года, перейдя на правах свободного агента из американского ФК «Лос-Анджелес».

В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.

Ранее «Лилль» назначил Давиде Анчелотти на должность главного тренера.