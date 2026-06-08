ОФИЦИАЛЬНО. Жиру продлил контракт с Лиллем
Оливье остается во французском клубе
«Лилль» официально объявил о продлении контракта со знаменитым французским нападающим Оливье Жиру.
Отмечается, что новый договор между 39-летним футболистом и клубом Лиги 1 будет действовать в течение всего следующего сезона.
Оливье Жиру присоединился к «Лиллю» летом 2025 года, перейдя на правах свободного агента из американского ФК «Лос-Анджелес».
В сезоне 2025/26 Оливье Жиру провел 44 матча на клубном уровне, отличившись 11 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Ранее «Лилль» назначил Давиде Анчелотти на должность главного тренера.
𝑌𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎 𝐷𝑜𝑔𝑢𝑒 ❤️— LOSC (@losclive) June 8, 2026
Notre numéro 9 prolonge son aventure au LOSC pour une année supplémentaire ✍️
Le communiqué 👉https://t.co/kYF3N807t4 pic.twitter.com/8R9Q2DCmeN
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