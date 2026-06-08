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Англия
08 июня 2026, 17:22 | Обновлено 08 июня 2026, 18:08
3372
15

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ

Миколенко подписал договор с Эвертоном

08 июня 2026, 17:22 | Обновлено 08 июня 2026, 18:08
3372
15 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
ФК Эвертон. Виталий Миколенко
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Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте объявил о новом контракте левого защитника Виталия Миколенко, который мог стать свободным агентом.

Новое соглашение одного из лидеров сборной Украины с ливерпульским клубом действует до лета 2029 года.

27-летний игрок перебрался в Эвертон в 2022 году из Динамо. За английскую команду провел 157 матчей.

В минувшем сезоне Миколенко отыграл 36 матчей и сделал 1 результативную передачу.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Эвертон
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Комментарии 15
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Все правильно сделал, там ему дают играть. 
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+8
Чого і слід було очікувати.
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+7
Красава
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+6
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а нащо кудись йти? грає в топовій лізі, грає проти топових команд. беззаперечний гравець основи. все влаштовує, від добра добра не шукають, як кажуть
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+4
Самий стабільний захисник 
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+1
Один із самих безтолкових фулбеків в АПЛ, особливо в плані атакувальних дій. Мабуть підписали з умовою суттєвого пониження зарплати. 
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+1
Він там вже свій , йому довіряють . Може грати більше й на атаку , як в Збірній , але Мойес мабуть вимагає від нього більш надійно грати в обороні .
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+1
Розумне рішення. 
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0
Вітання Віталію💪🇺🇦 з новим контрактом. Удачі ірискам в наступному сезоні АПЛ і особливо, звісно, в мерсисайдському дербі!🔥
💙Для синіх ліверпульців не має нічого солодшого за перемоги над червоними🔴 Треба обірвати невдалу дворічну серію! 🙂
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0
Как раз 30 исполнится и можно в Турцию 
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-2
Самий безтолковий захисник в апл, який неспроможний ні навісили, ні прострелили в штрафний майданчик нормально. а про його здатність бити по воротам , я взагалі мовчу.
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-7
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