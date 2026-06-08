ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ

Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте объявил о новом контракте левого защитника Виталия Миколенко, который мог стать свободным агентом.

Новое соглашение одного из лидеров сборной Украины с ливерпульским клубом действует до лета 2029 года.

27-летний игрок перебрался в Эвертон в 2022 году из Динамо. За английскую команду провел 157 матчей.

В минувшем сезоне Миколенко отыграл 36 матчей и сделал 1 результативную передачу.