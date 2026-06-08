ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины продлил контракт с клубом АПЛ
Миколенко подписал договор с Эвертоном
Клуб АПЛ Эвертон на официальном сайте объявил о новом контракте левого защитника Виталия Миколенко, который мог стать свободным агентом.
Новое соглашение одного из лидеров сборной Украины с ливерпульским клубом действует до лета 2029 года.
27-летний игрок перебрался в Эвертон в 2022 году из Динамо. За английскую команду провел 157 матчей.
В минувшем сезоне Миколенко отыграл 36 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Vitalii Mykolenko has signed a new three-year Everton contract to commit his future to the Club until the end of June 2029. ✍️— Everton (@Everton) June 8, 2026
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