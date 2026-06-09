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Франция
08.06.2026 22:10 – FT 3 : 1
Северная Ирландия
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 00:05 | Обновлено 09 июня 2026, 00:15
405
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Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ

Майкл Олисе стал героем товарищеского матча, забив соперникам три мяча

09 июня 2026, 00:05 | Обновлено 09 июня 2026, 00:15
405
0
Он сделал хет-трик. Франция переиграла Северную Ирландию в репетиции ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции одержала уверенную победу (3:1) над Северной Ирландией в контрольном матче.

Спарринг накануне чемпионата мира 2026 состоялся 8 июня в Лилле на стадионе Пьер Моруа.

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Героем встречи стал Майкл Олисе, который оформил хет-трик. Первый мяч французский вингер забил на 43-й минуте.

В начале второго тайма Олисе удвоил преимущество хозяев, отличившись на 49-й минуте.

Северная Ирландия вернула интригу на 64-й минуте, когда Патрик Келли сократил отставание после передачи Шея Чарльза.

Однако уже вскоре Майкл Олисе в третий раз поразил ворота соперника после ассиста Мало Гюсто и установил окончательный счет (3:1).

Сборная Франции успешно провела заключительный этап подготовки к мундиалю, где будет играть в группе I против Норвегии, Сенегала и Ирака.

Товарищеский матч. 8 июня 2026

Лилль (Франция), стадион Пьер Моруа

Франция – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Майкл Олисе, 43, 49, 75 – Патрик Келли, 64

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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