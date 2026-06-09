Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор

Героем встречи стал Майкл Олисе, который оформил хет-трик.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спарринг накануне чемпионата мира 2026 состоялся 8 июня в городе Лилль

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях