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  4. Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Международные товарищеские матчи
Франция
08.06.2026 22:10 – FT 3 : 1
Северная Ирландия
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Чемпионат мира
09 июня 2026, 00:54 | Обновлено 09 июня 2026, 01:00
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Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча во французском городе Лилль

09 июня 2026, 00:54 | Обновлено 09 июня 2026, 01:00
89
0
Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Франции одержала победу (3:1) над Северной Ирландией.

Спарринг накануне чемпионата мира 2026 состоялся 8 июня в городе Лилль

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем встречи стал Майкл Олисе, который оформил хет-трик.

Северная Ирландия забила один гол усилиями Патрик Келли.

Товарищеский матч. 8 июня 2026

Лилль (Франция), стадион Пьер Моруа

Франция – Северная Ирландия – 3:1

Голы: Майкл Олисе, 43, 49, 75 – Патрик Келли, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция), асcист Мало Гюсто.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Kelly (Северная Ирландия), асcист Ши Чарльз.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Франция), асcист Усман Дембеле.
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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