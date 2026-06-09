Франция – Северная Ирландия – 3:1. Хет-трик Олисе. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча во французском городе Лилль
Сборная Франции одержала победу (3:1) над Северной Ирландией.
Спарринг накануне чемпионата мира 2026 состоялся 8 июня в городе Лилль
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Героем встречи стал Майкл Олисе, который оформил хет-трик.
Северная Ирландия забила один гол усилиями Патрик Келли.
Товарищеский матч. 8 июня 2026
Лилль (Франция), стадион Пьер Моруа
Франция – Северная Ирландия – 3:1
Голы: Майкл Олисе, 43, 49, 75 – Патрик Келли, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
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