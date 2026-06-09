Автогол вратаря. Сборная Испании нанесла поражение Перу накануне старта ЧМ

Сборная Испании одержала победу над командой Перу (3:1) в контрольном матче накануне чемпионата мира 2026.

Поединок состоялся в мексиканском городе Пуэбла на стадионе Куаутемок.

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Испанцы открыли счет уже на 2-й минуте, после передачи Пау Кубарси отличился Микель Оярсабаль. На 32-й минуте преимущество европейской сборной удвоил Педри, которому ассистировал Ферран Торрес.

В начале второго тайма команда Луиса де ла Фуэнте забила в третий раз. Голкипер перуанцев Педро Гальесе, прерывая прострел рукой, забросил мяч в собственные ворота на 53-й минуте.

Сборная Перу сумела ответить одним голом. На 66-й минуте Хайро Велес после передачи Маркоса Лопеса установил окончательный счет встречи (1:3).

Сборная Испании успешно завершила подготовку к чемпионату мира 2026, который стартует в ближайшие дни, соперниками по группе H станут Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде.

Товарищеский матч. 9 июня 2026

Пуэбла (Мексика), Эстадио Куаутемок

Перу – Испания – 1:3

Голы: Хайро Велес, 66 – Микель Оярсабаль, 2, Педри, 32, Педро Гальесе, 53 (автогол)

Перу: Гальесе, Зонне (Уаман, 86), Грубер, Гарсес, Лопес (Зегарра, 86), Претелли (Вилька, 87), Норьега (Барко, 62), Йотун (Каррильо, 62), Видалес (Кастро, 62), Велес (Конча, 87), Угарриса (Кирос, 75).

Испания: Унаи Симон (Райя, 46), Льоренте (Порро, 69), Кубарси (Пубиль, 61), Ляпорт (Эрик Гарсия, 46), Кукурелья (Гримальдо, 69), Педри (Мерино, 61), Родри (Субименди, 61), Ферран Торрес (Борха Иглесиас, 69), Фабиан Руис (Ольмо, 46), Баэна (Гави, 61), Оярсабаль (Пино, 46).

Предупреждение: Ренсо Гарсес, 86

Видео голов и обзор матча

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