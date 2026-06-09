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09.06.2026 05:00 – FT 1 : 3
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09 июня 2026, 08:23 | Обновлено 09 июня 2026, 08:27
449
0

Перу – Испания – 1:3. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча в мексиканском городе Пуэбла

09 июня 2026, 08:23 | Обновлено 09 июня 2026, 08:27
449
0
Перу – Испания – 1:3. Курьезный автогол вратаря. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Испании обыграла команду Перу (3:1) в товарищеском матче перед ЧМ-2026.

Поединок состоялся в мексиканском городе Пуэбла на стадионе Куаутемок.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом тайме у испанцев голы забили Микель Оярсабаль (ассист Пау Кубарси) и Педри (передача Феррана Торреса).

После перерыва голкипер перуанцев Педро Гальесе, прерывая прострел рукой, забросил мяч в собственные ворота на 53-й минуте.

Затем Хайро Велес на 66-й минуте забил гол престижа для сборной Перу (1:3).

Товарищеский матч. 9 июня 2026

Пуэбла (Мексика), Эстадио Куаутемок

Перу – Испания – 1:3

Голы: Хайро Велес, 66 – Микель Оярсабаль, 2, Педри, 32, Педро Гальесе, 53 (автогол)

Видео голов и обзор матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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