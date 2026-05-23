Трофей Зубкова, Мендоса в Шахтере, Арбелоа и Гвардиола уходят, Усик в Гизе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 мая.

1A. Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции

В финальном матче был переигран Коньяспор со счетом 2:1

1B. Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции

В финальном матче Ланс переиграл Ниццу со счетом 3:1

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере

Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года

2B. Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом

Динамо не удалось обойми принципиального соперника

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Альваро Арбелоа объявил об уходе из мадридского Реала

У мадридского клуба будет новый главный тренер

3B. ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Манчестер Сити

Испанский специалист возглавлял команду в течение 10 лет

3C. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера

Полноценный контракт получил Майкл Каррик

4A. Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места

Украинская команда в группе на ЧЕ по socca набрала 7 из 9 очков

4B. Турнирные таблицы. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по socca

Сине-желтые 23 мая в плей-офф сыграют против команды Черногории

5A. Удачный старт не помог. Украина уступила чемпиону Европы по волейболу

Сине-желтые проиграли товарищеский матч против Польши

5B. Камбэк не удался. Украина стартовала с поражения в Кубке четырех наций

Подопечные Якуба Глушака уступили сборной Нидерландов

6A. Олимпиакос неожиданно разгромил Фенербахче в полуфинале Евролиги

Греческий клуб стал первым финалистом турнира

6B. Опыт решает. Реал переиграл Валенсию и стал вторым финалистом Евролиги

Мадридцы сыграют в финале с Олимпиакосом

7A. Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате

Украинка в двух сетах обыграла Панну Удварди и поборется за трофей в Марокко

7B. Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026

В финале квалификации Катарина не смогла доиграть матч против Бронцетти

8A. Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе

Поединок состоится 23 мая в Египте

8B. Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд

Поединок состоится 23 мая в Гизе

9A. ЧМ по хоккею. Сборные Канады, Финляндии и Швеции. Турнирная таблица

Игровой день чемпионата мира сенсаций не принес

9B. Первый в истории спринт Формулы-1 в Канаде. Состоялась квалификация

Мерседес оформил дубль, а Расселл быстрее Антонелли

10A. Свершилось! Есть первый трофей Роналду за пять лет

О непростом пути Криштиану к саудовскому чемпионству

10B. Два продления контракта в Шахтере. Две большие разницы

Траоре заслужил новый контракт, а ставка на Марлона Сантоса – сомнительна