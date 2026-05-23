Трофей Зубкова, Мендоса в Шахтере, Арбелоа и Гвардиола уходят, Усик в Гизе
Главные новости за 22 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 22 мая.
1A. Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
В финальном матче был переигран Коньяспор со счетом 2:1
1B. Кровь и золото. Впервые в истории Ланс завоевал Кубок Франции
В финальном матче Ланс переиграл Ниццу со счетом 3:1
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2031 года
2B. Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Динамо не удалось обойми принципиального соперника
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Альваро Арбелоа объявил об уходе из мадридского Реала
У мадридского клуба будет новый главный тренер
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Манчестер Сити
Испанский специалист возглавлял команду в течение 10 лет
3C. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Полноценный контракт получил Майкл Каррик
4A. Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украинская команда в группе на ЧЕ по socca набрала 7 из 9 очков
4B. Турнирные таблицы. Определен соперник Украины в 1/8 финала ЧЕ по socca
Сине-желтые 23 мая в плей-офф сыграют против команды Черногории
5A. Удачный старт не помог. Украина уступила чемпиону Европы по волейболу
Сине-желтые проиграли товарищеский матч против Польши
5B. Камбэк не удался. Украина стартовала с поражения в Кубке четырех наций
Подопечные Якуба Глушака уступили сборной Нидерландов
6A. Олимпиакос неожиданно разгромил Фенербахче в полуфинале Евролиги
Греческий клуб стал первым финалистом турнира
6B. Опыт решает. Реал переиграл Валенсию и стал вторым финалистом Евролиги
Мадридцы сыграют в финале с Олимпиакосом
7A. Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
Украинка в двух сетах обыграла Панну Удварди и поборется за трофей в Марокко
7B. Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026
В финале квалификации Катарина не смогла доиграть матч против Бронцетти
8A. Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Поединок состоится 23 мая в Египте
8B. Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Поединок состоится 23 мая в Гизе
9A. ЧМ по хоккею. Сборные Канады, Финляндии и Швеции. Турнирная таблица
Игровой день чемпионата мира сенсаций не принес
9B. Первый в истории спринт Формулы-1 в Канаде. Состоялась квалификация
Мерседес оформил дубль, а Расселл быстрее Антонелли
10A. Свершилось! Есть первый трофей Роналду за пять лет
О непростом пути Криштиану к саудовскому чемпионству
10B. Два продления контракта в Шахтере. Две большие разницы
Траоре заслужил новый контракт, а ставка на Марлона Сантоса – сомнительна
