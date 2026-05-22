Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
22.05.2026 20:45 – FT 2 : 1
22 мая 2026, 22:53 | Обновлено 22 мая 2026, 23:45
В финальном матче был переигран Коньяспор со счетом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Трабзонспор с украинским вингером Александром Зубковым стал победителем Кубка Турции, обыграв Коньяспор (2:1).

22 мая в 20:45 на стадионе Corendon Airlines Park в Анталии состоялся финальный матч.

Украинский вингер Александр Зубков сыграл почти весь матч за турецкий клуб Трабзонспор (заменен на 90+2 минуте) и принял участие в первой голевой атаке (на 18-й минуте).

Дубль оформил Пол Онуачу, причем победный гол забил с пенальти. А вот у соперников перед этим Энис Барди свою попытку с 11-метровой отметки не реализовал. Мяч попал в штангу, а затем сэйв сделал голкипер Андре Онана

Украинец Арсений Батагов остался вне заявки Трабзонспора, поскольку выбыл из игры на длительный период из-за травмы. Но к завоеванию этого трофея он тоже приложил усилия в предварительных раундах.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор обыграл Генчлербирлиги (2:1), а Коньяспор нанес поражение Бешикташу (1:0).

В конце финального матча возникли беспорядки на трибунах, на 90+6 минуте игрок Коньяспора головой пробил в штангу, но в итоге Трабзонспор выиграл этот турнир в 10-й раз.

Количество трофеев в Кубке Турции: Галатасарай (19 титулов), Бешикташ (11), Трабзонспор (10), Фенербахче (7).

Кубок Турции 2025/26. Финал

22 мая 2026, Анталия (Турция)

Трабзонспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Пол Онуачу, 18, 79 (пен) – Джексон Мулека, 50

Незабитый пенальти: Энис Барди, 58 (Коньяспор)

Николай Степанов
Тезка, ти в Донецьку? Ви так нічого й не зрозуміли...
Рахитский футбол с мусором на голову
Финал принимала Анталия:
С трофеем Батагов🇺🇦, Зубков🇺🇦!
Поздравления им от Виталия,
А также от всех горняков!⚒️
🎉🎉🎉
К успеху макеевец наш приложился:
Пятою отдал пас он предголевой!
Сей вечер сказочно сложился:
Кубок поднял над своей головой!
🎇🇹🇷🏆
Вместе ликуют Донецк и Трабзон!
Прекрасным для нас получился сезон!😇🥳
Ура! Поздравления нашим украинцам Трабзона и всем, кто тоже смотрел и болел за бордово-синих!♥️💙🏆
А хейтеры помнят, что я желал побед для трёх команд. И от ВСЕХ ТРЁХ дождался: хоккейный Монреаль выиграл ✅6-2, юнаки Шахтёра выиграли ✅2-0 золото и Трабзонспор выиграл ✅2-1 кубок! Всё по-моему!😜😇
