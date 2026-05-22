Праздник для Зубкова. Трабзонспор драматично завоевал трофей Кубка Турции
В финальном матче был переигран Коньяспор со счетом 2:1
Клуб Трабзонспор с украинским вингером Александром Зубковым стал победителем Кубка Турции, обыграв Коньяспор (2:1).
22 мая в 20:45 на стадионе Corendon Airlines Park в Анталии состоялся финальный матч.
Украинский вингер Александр Зубков сыграл почти весь матч за турецкий клуб Трабзонспор (заменен на 90+2 минуте) и принял участие в первой голевой атаке (на 18-й минуте).
Дубль оформил Пол Онуачу, причем победный гол забил с пенальти. А вот у соперников перед этим Энис Барди свою попытку с 11-метровой отметки не реализовал. Мяч попал в штангу, а затем сэйв сделал голкипер Андре Онана
Украинец Арсений Батагов остался вне заявки Трабзонспора, поскольку выбыл из игры на длительный период из-за травмы. Но к завоеванию этого трофея он тоже приложил усилия в предварительных раундах.
Ранее в полуфиналах Трабзонспор обыграл Генчлербирлиги (2:1), а Коньяспор нанес поражение Бешикташу (1:0).
В конце финального матча возникли беспорядки на трибунах, на 90+6 минуте игрок Коньяспора головой пробил в штангу, но в итоге Трабзонспор выиграл этот турнир в 10-й раз.
Количество трофеев в Кубке Турции: Галатасарай (19 титулов), Бешикташ (11), Трабзонспор (10), Фенербахче (7).
Кубок Турции 2025/26. Финал
22 мая 2026, Анталия (Турция)
Трабзонспор – Коньяспор – 2:1
Голы: Пол Онуачу, 18, 79 (пен) – Джексон Мулека, 50
Незабитый пенальти: Энис Барди, 58 (Коньяспор)
С трофеем Батагов🇺🇦, Зубков🇺🇦!
Поздравления им от Виталия,
А также от всех горняков!⚒️
🎉🎉🎉
К успеху макеевец наш приложился:
Пятою отдал пас он предголевой!
Сей вечер сказочно сложился:
Кубок поднял над своей головой!
🎇🇹🇷🏆
Вместе ликуют Донецк и Трабзон!
Прекрасным для нас получился сезон!😇🥳
А хейтеры помнят, что я желал побед для трёх команд. И от ВСЕХ ТРЁХ дождался: хоккейный Монреаль выиграл ✅6-2, юнаки Шахтёра выиграли ✅2-0 золото и Трабзонспор выиграл ✅2-1 кубок! Всё по-моему!😜😇