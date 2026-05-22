Трабзонспор – Коньяспор. Зубков в финале Кубка Турции. Смотреть онлайн LIVE

22 мая в 20:45 на стадионе Corendon Airlines Park в Анталии состоится финал Кубка Турции.

Национальный кубковый трофей разыграют Трабзонспор и Коньяспор.

За турецкий клуб Трабзонспор выступают два украинских футболиста.

Вингер Александр Зубков заявлен в основном составе, а Арсений Батагов – вне заявки, поскольку выбыл из игры на длительный период из-за травмы.

Ранее в полуфиналах Трабзонспор обыграл Генчлербирлиги (2:1), а Коньяспор нанес поражение Бешикташу (1:0).

Кубок Турции. Сетка плей-офф

Инфографика. Стартовые составы Трабзонспора и Коньяспора