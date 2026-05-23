Трабзонспор – Коньяспор – 2:1. Зубков с трофеем Кубка. Видео голов и обзор

Клуб Трабзонспор стал победителем Кубка Турции, обыграв Коньяспор (2:1).

Финал прошел вечером 22 мая на стадионе Corendon Airlines Park в Анталии.

Украинский вингер Александр Зубков сыграл за Трабзонспор почти весь матч (заменен на 90+2 минуте) и принял участие в первой голевой атаке (на 18-й минуте). Арсений Батагов остался вне заявки Трабзонспора из-за травмы.

Дубль оформил Пол Онуачу, причем победный гол забил с пенальти. А вот у соперников перед этим Энис Барди свою попытку с 11-метровой отметки не реализовал.

Кубок Турции 2025/26. Финал

22 мая 2026, Анталия (Турция)

Трабзонспор – Коньяспор – 2:1

Голы: Пол Онуачу, 18, 79 (пен) – Джексон Мулека, 50

Незабитый пенальти: Энис Барди, 58 (Коньяспор)

