Трабзонспор – Коньяспор – 2:1. Зубков с трофеем Кубка. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Турции
Клуб Трабзонспор стал победителем Кубка Турции, обыграв Коньяспор (2:1).
Финал прошел вечером 22 мая на стадионе Corendon Airlines Park в Анталии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский вингер Александр Зубков сыграл за Трабзонспор почти весь матч (заменен на 90+2 минуте) и принял участие в первой голевой атаке (на 18-й минуте). Арсений Батагов остался вне заявки Трабзонспора из-за травмы.
Дубль оформил Пол Онуачу, причем победный гол забил с пенальти. А вот у соперников перед этим Энис Барди свою попытку с 11-метровой отметки не реализовал.
Кубок Турции 2025/26. Финал
22 мая 2026, Анталия (Турция)
Трабзонспор – Коньяспор – 2:1
Голы: Пол Онуачу, 18, 79 (пен) – Джексон Мулека, 50
Незабитый пенальти: Энис Барди, 58 (Коньяспор)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь настроен остаться в «Реале»
Джайр Коллауазо вернется в «Кудровку»