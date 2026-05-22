Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
Александр Зубков заявлен в стартовом составе Трабзонспора на игру с Коньяспором
22 мая в 20:45 состоится финальный матч Кубка Турции.
На стадионе Corendon Airlines Park в Анталии трофей разыграют Трабзонспор и Коньяспор.
Два украинских футболиста выступают за турецкий клуб Трабзонспор.
Вингер Александр Зубков сыграет со старта, а Арсений Батагов – вне заявки, поскольку выбыл из игры на длительный период из-за травмы.
Ранее в полуфиналах Трабзонспор обыграл Генчлербирлиги (2:1), а Коньяспор нанес поражение Бешикташу (1:0).
Финал Кубка Турции. Стартовые составы Трабзонспора и Коньяспора
