ОФИЦИАЛЬНО. Арбелоа объявил об уходе из Реала

У мадридского клуба будет новый главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил об уходе из королевского клуба:

«Я покидаю «Реал» Мадрид с огромной благодарностью. Игроки сделали меня лучше, они помогли мне наслаждаться каждым днем. Я очень благодарен клубу за предоставленную возможность, я ухожу с чувством благодарности после этих восьми лет, оставляя после себя много друзей. Надеюсь, однажды я смогу вернуться».

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Реал» идет на 2-м месте в турнирной таблице и уже гарантированно не станет чемпионом Испании, набрав 83 очка в 37 матчах. Также клуб вылетел из Кубка Испании, Суперкубка Испании и Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» возглавит Жозе Моуриньо.

