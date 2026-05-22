Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом

Завершился последний тур юношеского чемпионата Украины. Шахтер U-19 обыграл Колос U-19 со счетом 2:0 и оформил чемпионский титул.

Основная команда Шахтера еще раньше завоевала золото в УПЛ.

Юношеская команда Динамо дважды по ходу чемпионата обыграла Шахтер, но потеряла много очков в других встречах и не сумела защитить свое чемпионство.

Шахтер набрал 79 очков и опередил исторического конкурента на три пункта.

В топ-3 закончил Верес с 54 очками.

Юношеский чемпионат Украины U-19. 30-й тур

Шахтер - Колос 2:0

Динамо - Кудровка 7:2