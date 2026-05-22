Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Динамо не удалось победить принципиального соперника
Завершился последний тур юношеского чемпионата Украины. Шахтер U-19 обыграл Колос U-19 со счетом 2:0 и оформил чемпионский титул.
Основная команда Шахтера еще раньше завоевала золото в УПЛ.
Юношеская команда Динамо дважды по ходу чемпионата обыграла Шахтер, но потеряла много очков в других встречах и не сумела защитить свое чемпионство.
Шахтер набрал 79 очков и опередил исторического конкурента на три пункта.
В топ-3 закончил Верес с 54 очками.
Юношеский чемпионат Украины U-19. 30-й тур
Шахтер - Колос 2:0
Динамо - Кудровка 7:2
Але за Карпати дуже прикро, така талановита молодь і такий результат в голові не вкладається
Взагалі-то двічі, Іване. Із загальним рахунком 7:3.
Гулянки будут до полуночи🎇
🧡🖤Очень красиво в год 90-летнего юбилея. Уже бегу за двумя двухлитровыми пляшками Колы😋🥳🥳
А вот с приходом Чередниченко они отдали в первую команду нескольких лидеров, включая Пономаренко, но от того заиграли только лучше.