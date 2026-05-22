Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Чемпионат Украины
22 мая 2026, 14:21 | Обновлено 22 мая 2026, 14:53
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом

Динамо не удалось победить принципиального соперника

Завершился последний тур юношеского чемпионата Украины. Шахтер U-19 обыграл Колос U-19 со счетом 2:0 и оформил чемпионский титул.

Основная команда Шахтера еще раньше завоевала золото в УПЛ.

Юношеская команда Динамо дважды по ходу чемпионата обыграла Шахтер, но потеряла много очков в других встречах и не сумела защитить свое чемпионство.

Шахтер набрал 79 очков и опередил исторического конкурента на три пункта.

В топ-3 закончил Верес с 54 очками.

Юношеский чемпионат Украины U-19. 30-й тур

Шахтер - Колос 2:0

Динамо - Кудровка 7:2

Иван Зинченко
Золотий дубль у Шахтаря. Вітаю! 
Але за Карпати дуже прикро, така талановита молодь і такий результат в голові не вкладається
Це дуже дуже добре🥳
"Динамо не вдалося перемогти принципового суперника"
Взагалі-то двічі, Іване. Із загальним рахунком 7:3.
Жители Донецка и разных городков Донетчины⚒️🇺🇦 хлынули на улицы с плакатами "Двойные Чемпионы"🥇⚒️🥇
Гулянки будут до полуночи🎇
🧡🖤Очень красиво в год 90-летнего юбилея. Уже бегу за двумя двухлитровыми пляшками Колы😋🥳🥳
🥇⚒️🥇🧡🖤😜🥳
Олександрію комплектуйте ю-19 щоб знову вийшли в Упл
надо сказать, Динамо много потеряло еще при Костюке.
А вот с приходом Чередниченко они отдали в первую команду нескольких лидеров, включая Пономаренко, но от того заиграли только лучше.
Персонально для василенок и им подобных редакторов спорт уа: Динамо дважды победило шахрай с общим счетом 7:3.
