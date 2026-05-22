Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
WTA
22 мая 2026, 16:10 | Обновлено 22 мая 2026, 16:29
519
8

Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате

Украинка в двух сетах разобралась с Панной Удварди и поборется за трофей в Марокко

22 мая 2026, 16:10 | Обновлено 22 мая 2026, 16:29
519
8 Comments
Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
Burak Gölge. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 68).

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/2 финала

Панна Удварди (Венгрия) [7] – Ангелина Калинина (Украина) – 0:6, 3:6

Калинина провела четвертое очное противостояние против Удварди и одержала четвертую победу, в частности третью в 2026 году – в марта Ангелина одолела Панну на соревнованиях WTA 125 в Анталье, а в апреле – на пятисотнике в Линце.

В Рабате Калинина, помимо Удварди, также выбила Симоу Вальтерт, Юлию Стародубцеву и Анну Бондар. За четыре матча Ангелина ни разу не проиграла сет.

В финале турнира в Рабате Калинина поборется с победительницей поединк Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 207) – Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).

Ангелина проведет третий финал на уровне Тура в карьере и поборется за первый трофей. В 2021 году Калинина уступила Юлии Путинцевой в решающем поединке WTA 250 в Будапеште, а в 2023 проиграла Елене Рыбакиной в матче за трофей тысячника в Риме.

По теме:
Ангелина Калинина – Панна Удварди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Калинина дожала Бондар и пробилась в полуфинал турнира WTA 250 в Рабате
Ангелина Калинина – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Панна Удварди WTA Рабат
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Новый канал Sport.ua! Game Set Ukraine: как Свитолина покорила Рим
Теннис | 21 мая 2026, 17:27 2
ВИДЕО. Новый канал Sport.ua! Game Set Ukraine: как Свитолина покорила Рим
ВИДЕО. Новый канал Sport.ua! Game Set Ukraine: как Свитолина покорила Рим

Теннисные ведущие Алина Грушко и Даниил Агарков – о престижных соревнованиях в Италии

Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Футбол | 22 мая 2026, 08:48 20
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон

Вратарь настроен остаться в «Реале»

Два контракта Шахтера. Две большие разницы
Футбол | 22.05.2026, 10:31
Два контракта Шахтера. Две большие разницы
Два контракта Шахтера. Две большие разницы
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22.05.2026, 07:35
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Молодець!
Ответить
+3
Молодець!!! Успіхів! Тримаємо кулачки)
Ответить
+3
Чеговий український фінал.  Четвертий в травні!!! 
Ответить
+2
Ну наконец она вернулась 
Ответить
+1
Легенька розминка перед фіналом, молодчина!!!
Ответить
+1
Молодець!Успіху у фіналі!!!
Ответить
+1
Вітання! А по факту, легке тренування у півфіналі турніру WTA. Виграла стоячи)
Ответить
+1
Це дійсно не сон? Лише 22 травня, в українки в цьому травні вже виграли ТРИ ФІНАЛА WTA, й ще одна українка щойно пробилась у четвертий фінал!!!
Не щипайте мене, не хочу прокидатись! 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
21.05.2026, 10:24 6
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 88
Футбол
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
Жребий Ролан Гаррос. Соперницы всех украинок: кто для Свитолиной и Костюк?
21.05.2026, 15:25 40
Теннис
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем