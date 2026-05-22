Клиентка для Ангелины. Калинина с разгромом вышла в финал WTA 250 в Рабате
Украинка в двух сетах разобралась с Панной Удварди и поборется за трофей в Марокко
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) вышла в финал грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.
В полуфинале украинка в двух сетах переиграла представительницу Венгрии Панну Удварди (WTA 68).
WTA 250 Рабат. Грунт, 1/2 финала
Панна Удварди (Венгрия) [7] – Ангелина Калинина (Украина) – 0:6, 3:6
Калинина провела четвертое очное противостояние против Удварди и одержала четвертую победу, в частности третью в 2026 году – в марта Ангелина одолела Панну на соревнованиях WTA 125 в Анталье, а в апреле – на пятисотнике в Линце.
В Рабате Калинина, помимо Удварди, также выбила Симоу Вальтерт, Юлию Стародубцеву и Анну Бондар. За четыре матча Ангелина ни разу не проиграла сет.
В финале турнира в Рабате Калинина поборется с победительницей поединк Жиль Тайхман (Швейцария, WTA 207) – Петра Марчинко (Хорватия, WTA 76).
Ангелина проведет третий финал на уровне Тура в карьере и поборется за первый трофей. В 2021 году Калинина уступила Юлии Путинцевой в решающем поединке WTA 250 в Будапеште, а в 2023 проиграла Елене Рыбакиной в матче за трофей тысячника в Риме.
