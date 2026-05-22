Праймовый сезон. Украинки установили рекорд по количеству финалов за сезон

В 2026 году украинские теннисистки вышли в восемь решающих поединков

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинские теннисистки установили национальный рекорд по количеству финалов за один сезон на уровне Тура.

В 2026 году украинки вышли в восемь решающих поединков, превзошев показатели 2017 и 2018 годов с семью финалами.

Восьмой финал для Украины в этом сезоне гарантировала Ангелина Калинина, которая 22 мая в полуфинале WTA 250 в Рабате переиграла Панну Удварди.

Финалы украинок в 2026 году:

  • Элина Свитолина: WTA 250 в Окленде (трофей), WTA 1000 в Дубае (поражение), WTA 1000 в Риме (трофей)
  • Марта Костюк: WTA 500 в Брисбене (поражение), WTA 250 в Руане (трофей)*, WTA 1000 в Мадриде (трофей)
  • Юлия Стародубцева: WTA 500 в Чарльстоне (поражение)
  • Вероника Подрез: WTA 250 в Руане (поражение)*
  • Ангелина Калинина: WTA 250 в Рабате

* – один финал. Костюк переиграла Подрез в финале Руана

Турниры категории WTA 125 не считаются соревнованиями на уровне Тура. В 2026 году украинки провели шесть финалов на WTA 125.

Финалы украинок в 2026 году на турнирах WTA 125:

  • Ангелина Калинина: WTA 125 в Анталье 1 (поражение), WTA 125 в Анталье 2 (трофей)*, WTA 125 в Анталье 3 (трофей), WTA 125 в Дубровнике (поражение)
  • Дарья Снигур: WTА 125 в Оэйраше (трофей)
  • Даяна Ястремская: WTA 125 в Парме (трофей)
  • Александра Олейникова: WTA 125 в Анталье 2 (поражение)*

* – один финал. Калинина переиграла Олейникова в финале Анталье (вторая неделя)

Й це ми лише входимо в форму. В кінці року вже й WTA250 перестанемо сприймати серйозно.
Дівчата у цьому році радують,як ніколи!Ні тижня без фіналу!Так тримати й надалі!
