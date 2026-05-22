Свершилось! Есть первый трофей Роналду за пять лет

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о непростом пути КриРо к саудовскому чемпионству

Getty Images/Global Images Ukraine

В уже далеком мае 2021 года футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду стал обладателем Кубка Италии. Кто бы мог тогда подумать, что один из лучших футболистов в мировой истории последующие пять лет будет сидеть на голодной трофейной пайке. Однако получилось именно так.

В Турине Криш надолго не задержался. Португалец решил вернуться в нечужой для себя «Манчестер Юнайтед». Логика такого перехода вполне понятная и, в общем-то, похвальная, но по-настоящему войти второй раз в одну и ту же воду Криштиану не удалось.

За время второго пришествия на «Олд Трафорд» Роналду не удалось выиграть ни одного трофея с «красными дьяволами». Шестое место в АПЛ – вот и все, чем может похвастаться Рон за полтора сезона в «МЮ».

Да, в 2023-м манкунианцы выиграли Кубок английской лиги, но КриРо в том турнире не отыграл за «МЮ» ни одной минуты. Не в последнюю очередь не отыграл из-за того, что крепко поссорился с тогдашним рулевым «Юнайтед» Эриком тен Хагом.

Случилось это аккурат перед стартом ЧМ-2022. Роналду тогда в одностороннем порядке разорвал соглашение с «Манчестер Юнайтед». И вместо Европы выбрал Азию.

И вот лишь накануне ЧМ-2026 легендарный португалец выиграл свой первый трофей на новом месте.

Напомню, что по ходу сезона 2022/23 Криштиану присоединился к «Аль-Насру». Команда тогда лидировала в саудовской лиге. Но в итоге финишировала второй в чемпионате, выбыв и с розыгрыша Кубка (в полуфинале).

Следующий сезон не стал лучшим. В чемпионате «Аль-Наср» не сумел составить конкуренцию «Аль-Хилялю». Этот же коллектив испортил обедню Роналду и в финале Кубка, и в полуфинале Суперкубка.

Ну, и в Лиге чемпионов Азии тоже не сложилось.

В минувшем сезоне – вообще все плохо: лишь третье место. В Суперкубке Роналду сыграл со своим «Аль-Насром» в финале, но разгромно уступил. Не снискал удачи и в розыгрыше Лиги чемпионов 2 (аналогу Лиги Европы).

В нынешнем сезоне «Аль-Наср» тоже не особо блистал. Команда Роналду проиграла борьбу за Кубок и Суперкубок, неудачно сыграли и на международной арене.

Но вот чемпионат Саудовской Аравии для Роналду наконец-то покорился.

И покорился он во многом благодаря изменениям на тренерском мостике «Аль-Насра».

После проваленного прошлого сезона «Аль-Наср» уволил тренера. Со Стефано Пиоли клуб расстался без малейшего сожаления. Вместо итальянца «Аль-Наср» возглавил португалец – знаменитый Жорже Жезуш. Мы его прекрасно помним по резонансным сезонам в «Бенфике». А дальше он как-то потерялся.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жорже Жезуш

Хотя за год до назначения в «Аль-Наср» мэтр португальского тренерского цеха привел к золотым медалям главного конкурента команды Роналду в саудовской лиге – «Аль-Хиляль».

Этого специалиста для «Аль-Насра» выбрал лично Роналду. Собственно, Жезус сам в этом признался. Дескать, «без приглашения Криштиану меня бы здесь не было».

Окромя ангажемента Жезуша, «Аль-Наср» неплохо усилился перед началом сезона. В команду пришли Иньиго Мартинес, Жоау Феликс и Кингсли Коман.

Десять побед на старте чемпионата: «Аль-Наср» Роналду и Жезуша мощно обозначил свои чемпионские амбиции. Но «Аль-Хиляль» преследовал лидера буквально по пятам, отставая на одну победу.

Зимой с коллективом Роналду случился спад: в четырех поединках – лишь одно добытое очко. И поражение в лобовом матче против «Аль-Хиляля». И теперь уже «Аль-Наср» отстает от своего заклятого соперника на пять баллов.

Но дальше – снова чудесное преобразование Роналду сотоварищи: двадцать побед подряд во всех турнирах, и возвращение лидирующей позиции в чемпионате.

Казалось, что дорога к чемпионству расчищена, но проблемы к Рону и его команде подкрались незаметно. Сначала Криш взялся бунтовать из-за трансфера Карима Бензема в «Аль-Хиляль» (обвинил соперников в нечестной конкуренции), а затем вроде как его отношения с клубным руководством стали заметно прохладными (из-за задолженности по зарплате). А потом грянула война в регионе (между США и Ираном), и Криш экстренно на собственном самолете отбыл в Мадрид.

Однако в итоге и для звездного португальца, и для его нынешней команды все закончилось хорошо. Конкуренты «Аль-Насра» теряли очки к финишу сезона, поэтому у команды Роналду оставалось преимущество над преследователями.

Криш и компания получили отличный шанс добыть чемпионский трофей в очном поединке против «Аль-Хиляля». Победа делала подопечных Жезуша досрочными чемпионами. Но в итоге – лишь ничья.

Однако в последнем туре «Аль-Наср» своего не упустил, разгромив «Дамак», команду из нижней части таблицы. Роналду в той игре сделал «дубль».

Getty Images/Global Images Ukraine

Все, «Аль-Наср» теперь чемпион. Роналду теперь может спать спокойно. Есть очередной титул в богатой трофейной коллекции КриРо. 34-й титул.

…Но у Месси все равно больше титулов. Аж на 14-ть.

Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
