ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Испанец возглавлял команду в течение 10 лет
Английский «Манчестер Сити» официально объявил об уходе главного тренера первой команды клуба Пепа Гвардиолы.
Контракт тренера с «горожанами» действовал до лета 2027 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по решению самого специалиста.
Испанский специалист возглавил клуб летом 2016 года и за 10 сезонов во главе команды выиграл с ней 20 трофеев, среди которых 1 Кубок Лиги чемпионов и 6 чемпионств Англии. Гвардиола является самым титулованным тренером в истории «Манчестер Сити».
С «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел 592 матча и одержал 423 победы и 77 ничьих. Также на его счету 92 поражения.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавит Энцо Мареска.
"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4— Manchester City (@ManCity) May 22, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
