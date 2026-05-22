22 мая 2026, 13:19 | Обновлено 22 мая 2026, 13:26
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити

Испанец возглавлял команду в течение 10 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» официально объявил об уходе главного тренера первой команды клуба Пепа Гвардиолы.

Контракт тренера с «горожанами» действовал до лета 2027 года, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества по решению самого специалиста.

Испанский специалист возглавил клуб летом 2016 года и за 10 сезонов во главе команды выиграл с ней 20 трофеев, среди которых 1 Кубок Лиги чемпионов и 6 чемпионств Англии. Гвардиола является самым титулованным тренером в истории «Манчестер Сити».

С «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел 592 матча и одержал 423 победы и 77 ничьих. Также на его счету 92 поражения.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» возглавит Энцо Мареска.

Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
Чому не написали що переходить в УПЛ???
