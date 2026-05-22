Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два контракта Шахтера. Две большие разницы
Украина. Премьер лига
22 мая 2026, 10:31 | Обновлено 22 мая 2026, 10:32
1966
6

Два контракта Шахтера. Две большие разницы

Если Траоре заслужил новый контракт с «горняками», то ставка на Марлона Сантоса – сомнительна

22 мая 2026, 10:31 | Обновлено 22 мая 2026, 10:32
1966
6 Comments
Два контракта Шахтера. Две большие разницы
ФК Шахтер. Лассина Траоре

19 мая с интервалом в несколько часов «Шахтер» официально отрапортовал о пролонгации контрактов с двумя весьма значимыми своими футболистами. Если центрфорвард Лассина Траоре получил обновленное соглашение сроком на пять лет, то центрбек Марлон Сантос оформил новый двухлетний контракт с «горняками».

Объективно говоря, решений по этим двум легионерам от руководства «Шахтера» ждали уже давно. Последние несколько месяцев в прессе только и судачили – останутся Траоре с Марлоном, либо же покинут команду летом, или же останется кто-то один, в то время как второй уедет из Украины. В конечном итоге, в донецком клубе решили затянуть практически до последнего, но ответили в позитивном ключе как относительно пролонгации африканца, так и по поводу продления сотрудничества с южноамериканцем.

Нужно отмечать, что Лассина Траоре и Марлон Сантос в нынешнем «Шахтере» являются крайне немногочисленными представителями легионерской колонии, которая собиралась в клубе специально под итальянца Роберто Де Дзерби. Чтобы купить Траоре «горнякам» летом 2021-го пришлось раскошелиться и заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро, а на приобретение Марлона из «Сассуоло» в то же трансферное окно ушло и вовсе 12 миллионов в общеевропейской валюте. Причем на покупке бразильца Де Дзерби, по слухам, настаивал весьма активно, едва ли не с привлечением ультиматумов.

С тех пор прошло пять лет, которые оказались для «Шахтера», украинского футбола и всей страны чрезвычайно сложными. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая продолжается с февраля 2022-го, стан «горняков» покинули почти все, кто приходил в клуб «под Де Дзерби», равно как и сам Роберто, ныне работающий в английской Премьер-лиге с «Тоттенхэмом».

Что же дали «Шахтеру» Траоре и Марлон Сантос за этот период? Первый крайне ярко стартовал, но затем получил тяжелейшую травму колена в поединке Лиги чемпионов против «Интера», и надолго выбыл из игры, проводя в лазарете значительно больше времени, чем в процессе тренировок. За пять лет Лассина провел за «горняков» 115 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 23 результативные передачи. Выглядит неплохо, однако нужно понимать, что потенциал африканца в какой-то момент выглядел настолько феноменальным, что как минимум для УПЛ это должен был быть форвард №1 во всех отношениях.

Но из-за травм Траоре превратился в глубокого резервиста, пускай практически у всех наставников и получал место на поле и шанс проявить себя. По сути, прежним собой Лассина сумел стать лишь во второй части текущего сезона, когда окончательно оправился от травм и вышел на среднематчевый показатель в одно результативное действие (гол или ассист).

В весенней части сезона-2025/26 Траоре действительно оказался чрезвычайно полезен «Шахтеру», особенно в национальном чемпионате. Способность буркинийца грамотно ставить корпус, играть спиной к воротам и стягивать на себя соперников, высвобождая зоны для партнеров, зачастую являлась решающим фактором в поединках, где «горняки» вырывали столь необходимые для итогового чемпионства победы. В этот отрезок сезона Траоре выглядел так, как и на старте своей карьеры в «Шахтере» – агрессивно, убедительно, результативно.

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Другой момент, что практически все специалисты и болельщики в это время задавались одним и тем же вопросом – это правда настоящий Траоре, или же мы видим футболиста, просто делающего все возможное и невозможное для пролонгации истекающего контракта с «Шахтером», который, по информации из кулуаров, у африканца являлся едва ли не самым «жирным» в команде.

И, откровенно говоря, прямо сейчас дать четкий и единственно верный ответ на этот вопрос невозможно. «Шахтер» решил, что в Траоре стоит поверить, и что прежние инвестиции в размере 10 миллионов евро этот форвард еще может как минимум помочь вернуть, если и не увеличить в несколько раз за счет потенциальной перепродажи.

Однако что еще невозможно не отмечать – свой новый контракт, да еще и с понижением оклада, Траоре в «Шахтере» заслужил просто за свою человечность и поведение. Именно Лассина оказался единственным легионером, который не покинул донецкий клуб после начала полномасштабной фазы войны. Да, кто-то резонно возразит, что в тот момент африканец все равно был в лазарете и не мог выходить на поле, а потому имел время, чтобы подождать и осмотреться, как будут развиваться события, находясь в спокойной Европе. Но… С другой стороны, ведь Траоре все равно никто не мешал летом 2022-го или чуть позже воспользоваться пресловутым Annexe 7 ФИФА, чтобы поехать поиграть в другом клубе или чемпионате, фактически оставаясь на контракте в «Шахтере» и при первой же удобной для себя возможности иметь шанс туда вернуться. Нечто подобное в принципе провернул бразилец Педриньо, которого также задорого брали специально под Роберто Де Дзерби, а в 2022-м потеряли на несколько сезонов из-за войны…

Траоре решил остаться из-за того, что как признавался сам, его так воспитывали. Он хотел отдать клубу «долг» за хорошее отношение к нему, ведь «Шахтер» помогал Лассине восстанавливаться и не бросил в финансовом плане, даже когда сам клуб оказался в критической из-за начала войны ситуации. И это однозначно история, которая подкупает. И это то, что делает Траоре, пожалуй, каким-то чуть более особенным в глазах большинства болельщиков «Шахтера».

На фоне Траоре кейс с Марлоном Сантосом развивался совсем иначе. Этот центрбек уехал из «Шахтера» летом 2022-го, подавшись в итальянскую «Монцу». Это было решение самого футболиста, который на тот момент не считал нужным и возможным продолжать выступления в Украине. Но в итальянском клубе дела у бразильца не заладились. Вернее, тот вроде как и собирался предложить легионеру постоянный контракт, но этому помешала смерть собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Летом 2023-го Марлон Сантос долго колесил по Европе в поисках нового клуба, но интересных вариантов так и не дождался. Впрочем, возвращаться в Украину центрбек не поспешил, а вскоре уехал на родину, оформив соглашение по Annexe 7 ФИФА с «Флуминенсе». Еще через год последовал переезд уже в «Лос-Анджелес», но практически везде у бразильца не пошло. Мешали то травмы, то плохая адаптация или понимание игры команды.

В результате летом 2025 года Марлон Сантос, уйдя из «Лос-Анджелеса», фактически оказался у «разбитого корыта». Он был мало кому интересен на рынке, а его стремительную профессиональную деградацию подтверждают и показатели оценочной стоимости контракта защитника на Transfermarkt. С момента ухода из «Шахтера» летом 2022-го и до момента завершения сотрудничества с «Лос-Анджелесом» Марлон Сантос упал в цене с 10 до 3 миллионов евро.

В июле 2025-го Марлон Сантос все-таки вернулся в «Шахтер». Фактически он согласился доиграть оставшийся год по контракту, а сам клуб был не против, так как лучших вариантов того, как поступить с этим кадровым кейсом, у него все равно не было. Продать центрбека просто не представлялось возможным, а так – еще одна опция в центре обороны команде Арды Турана все равно не повредила бы.

И в целом наличие Марлона Сантоса «Шахтеру» в чемпионском сезоне-2025/26, в котором подопечные Турана также дошли до полуфинала Лиги конференций, действительно не повредило. Другое дело, что, говоря откровенно, не слишком-то и помогло. Бразильский центрбек использовался тренерским штабом в аспекте глубокой ротации состава, что было крайне необходимо, учитывая насыщенный график игр «горняков» по весне – как в чемпионате, так и в еврокубке.

ФК Шахтер. Марлон Сантос

Но Марлон Сантос все равно не стал тем самым X-фактором, который бы хоть в каком-то одном конкретном матче помог «Шахтеру» как-либо переломить ситуацию в свою пользу. А этого от футболиста за 12 миллионов евро все равно ждали куда больше, чем от условного Алаа Грама или Иракли Азарови. Более того, в какой-то момент возник вполне справедливый вопрос к Арде Турану и клубу в целом – неужели вы не в состоянии найти молодого украинца, который бы получал место в составе и готовился как потенциальная замена для Матвиенко или Бондаря, что крайне необходимо в аспекте лимита в национальных соревнованиях?

Но вместо того, чтобы возиться с Огарковым, Удодом, Фариной, Козиком или кем-то еще Турану и менеджменту «Шахтера» было проще на время закрыть позицию Марлоном Сантосом. Другой вопрос, что после одного сезона, в котором бразилец ничего особенного не показал, от него нужно было все-таки отказаться в пользу более перспективного исполнителя. Но это означало бы одно – необходимость прямо сейчас отвечать перед владельцем клуба за 12 миллионов евро, которые были потрачены на игрока, оказавшегося в конечном итоге невостребованным. И вряд ли такую ответственность на себя хотел брать как генеральный директор Сергей Палкин, так и спортивный директор Дарио Срна, или уж тем более главный тренер Арда Туран.

Вот и получилось, что если Лассина Траоре объективно заслужил право получить новый контракт и остаться в клубе, причем не только своей игрой, но и лояльным отношением к клубу на протяжении всего срока войны, то Марлон Сантос, вероятно, получил новое трудовое соглашение только потому, что так сложились обстоятельства. Что так просто проще для всех. Ведь формально и инвестиция в 12 миллионов евро остается «в игре», и экстренно выходить на рынок вроде как не нужно, и возиться с воспитанием пока еще крайне сырых в тактическом плане выпускников академии также не придется. Такие компромиссы также случаются в футболе. И они отнюдь не редки, даже в европейских топ-чемпионатах.

А пока лишь остается констатировать: «Шахтер» в один день продлил контракты с двумя своими ценными (как минимум в аспекте прежних затрат) легионерами. Но, как кажется, это настолько разные по смыслу и сущности контракты, насколько отличаются друг от друга, скажем, оранжевый и черный цвета…

По теме:
Шахтер не забил на своем поле впервые с 12 августа 2024 года
Арда ТУРАН: «Я никогда не позволю себе, чтобы мир смирился с этим мнением»
«Я много что знаю». В Турции прокомментировали слухи об уходе Турана
статьи эксклюзив Шахтер Донецк Лассина Траоре Марлон Сантос
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»
Футбол | 22 мая 2026, 08:14 1
ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»
ВЕРНИДУБ: «Я понимал, что будет тяжело. Надеюсь, ребята меня услышат»

Юрій Вернидуб розповів про причини успіхів

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22 мая 2026, 01:23 2
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица
Хоккей | 21.05.2026, 10:45
ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица
ЧМ по хоккею. Где Канада, США и Швеция в своих группах. Таблица
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Футбол | 21.05.2026, 10:24
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
Определился клуб, в котором Яремчук будет играть в следующем сезоне
ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
Футбол | 22.05.2026, 02:15
ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
ФОТО. Мать футболиста разнесла Тухеля после решения по сборной Англии
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пора Траоре сделать сержантом иностранцеев.
Ответить
0
Ночью болел за Монреаль🧊❤️💙 и они разнесли 6-2 Каролину. Теперь в 12:00 жду победы и от юнаков-горняков!🧡🖤
Ответить
0
Обидвох не потрібно було підписувати, Траоре добре провів тільки останніх пів сезона свого контракту, а все остальне відіграв слабко, і це ще ладно в УПЛ з нього є користь, поштовхається там, поставить корпус, але в матчах Європи він нулячий, при наявності Мейрелеша, Еліаса, та більш молодого й швидкого Канте, його продовження немає сенсу. Щодо Марлона, то замість нього потрібно награвати Милокоста з молодіжного складу, в нього є всі якості щоб заграти в основі Шахтаря, ну або купувати якогось якісного легіонера цз, ось хороші варіанти: 
Майтан - https://m.youtube.com/watch?v=9AH8aJZ-pmI
Луїс Едуардо - https://m.youtube.com/watch?v=vH6MoMoLRc8 
Ответить
-2
Ліга Чемпіонів вже видніється на горизонті і маше нам руцьою. Легендарний старболл - біле полотно із чорними зірочками вже хвилями несеться через лани широкополі і Дніпро і кручі. 
Ответить
-2
Вчора надійшла ще одна чудова новина. Шахтар підписав Глейкера Мендосу і сьогодні він вже в Києві проходить медогляд. Неймовірний Шахтар готує неймовірний склад на цю Лігу Чемпіонів. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 87
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20.05.2026, 13:35 16
Теннис
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем