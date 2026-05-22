Два контракта Шахтера. Две большие разницы

19 мая с интервалом в несколько часов «Шахтер» официально отрапортовал о пролонгации контрактов с двумя весьма значимыми своими футболистами. Если центрфорвард Лассина Траоре получил обновленное соглашение сроком на пять лет, то центрбек Марлон Сантос оформил новый двухлетний контракт с «горняками».

Объективно говоря, решений по этим двум легионерам от руководства «Шахтера» ждали уже давно. Последние несколько месяцев в прессе только и судачили – останутся Траоре с Марлоном, либо же покинут команду летом, или же останется кто-то один, в то время как второй уедет из Украины. В конечном итоге, в донецком клубе решили затянуть практически до последнего, но ответили в позитивном ключе как относительно пролонгации африканца, так и по поводу продления сотрудничества с южноамериканцем.

Нужно отмечать, что Лассина Траоре и Марлон Сантос в нынешнем «Шахтере» являются крайне немногочисленными представителями легионерской колонии, которая собиралась в клубе специально под итальянца Роберто Де Дзерби. Чтобы купить Траоре «горнякам» летом 2021-го пришлось раскошелиться и заплатить «Аяксу» 10 миллионов евро, а на приобретение Марлона из «Сассуоло» в то же трансферное окно ушло и вовсе 12 миллионов в общеевропейской валюте. Причем на покупке бразильца Де Дзерби, по слухам, настаивал весьма активно, едва ли не с привлечением ультиматумов.

С тех пор прошло пять лет, которые оказались для «Шахтера», украинского футбола и всей страны чрезвычайно сложными. Из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны, которая продолжается с февраля 2022-го, стан «горняков» покинули почти все, кто приходил в клуб «под Де Дзерби», равно как и сам Роберто, ныне работающий в английской Премьер-лиге с «Тоттенхэмом».

Что же дали «Шахтеру» Траоре и Марлон Сантос за этот период? Первый крайне ярко стартовал, но затем получил тяжелейшую травму колена в поединке Лиги чемпионов против «Интера», и надолго выбыл из игры, проводя в лазарете значительно больше времени, чем в процессе тренировок. За пять лет Лассина провел за «горняков» 115 матчей, в которых забил 31 мяч и отдал 23 результативные передачи. Выглядит неплохо, однако нужно понимать, что потенциал африканца в какой-то момент выглядел настолько феноменальным, что как минимум для УПЛ это должен был быть форвард №1 во всех отношениях.

Но из-за травм Траоре превратился в глубокого резервиста, пускай практически у всех наставников и получал место на поле и шанс проявить себя. По сути, прежним собой Лассина сумел стать лишь во второй части текущего сезона, когда окончательно оправился от травм и вышел на среднематчевый показатель в одно результативное действие (гол или ассист).

В весенней части сезона-2025/26 Траоре действительно оказался чрезвычайно полезен «Шахтеру», особенно в национальном чемпионате. Способность буркинийца грамотно ставить корпус, играть спиной к воротам и стягивать на себя соперников, высвобождая зоны для партнеров, зачастую являлась решающим фактором в поединках, где «горняки» вырывали столь необходимые для итогового чемпионства победы. В этот отрезок сезона Траоре выглядел так, как и на старте своей карьеры в «Шахтере» – агрессивно, убедительно, результативно.

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Другой момент, что практически все специалисты и болельщики в это время задавались одним и тем же вопросом – это правда настоящий Траоре, или же мы видим футболиста, просто делающего все возможное и невозможное для пролонгации истекающего контракта с «Шахтером», который, по информации из кулуаров, у африканца являлся едва ли не самым «жирным» в команде.

И, откровенно говоря, прямо сейчас дать четкий и единственно верный ответ на этот вопрос невозможно. «Шахтер» решил, что в Траоре стоит поверить, и что прежние инвестиции в размере 10 миллионов евро этот форвард еще может как минимум помочь вернуть, если и не увеличить в несколько раз за счет потенциальной перепродажи.

Однако что еще невозможно не отмечать – свой новый контракт, да еще и с понижением оклада, Траоре в «Шахтере» заслужил просто за свою человечность и поведение. Именно Лассина оказался единственным легионером, который не покинул донецкий клуб после начала полномасштабной фазы войны. Да, кто-то резонно возразит, что в тот момент африканец все равно был в лазарете и не мог выходить на поле, а потому имел время, чтобы подождать и осмотреться, как будут развиваться события, находясь в спокойной Европе. Но… С другой стороны, ведь Траоре все равно никто не мешал летом 2022-го или чуть позже воспользоваться пресловутым Annexe 7 ФИФА, чтобы поехать поиграть в другом клубе или чемпионате, фактически оставаясь на контракте в «Шахтере» и при первой же удобной для себя возможности иметь шанс туда вернуться. Нечто подобное в принципе провернул бразилец Педриньо, которого также задорого брали специально под Роберто Де Дзерби, а в 2022-м потеряли на несколько сезонов из-за войны…

Траоре решил остаться из-за того, что как признавался сам, его так воспитывали. Он хотел отдать клубу «долг» за хорошее отношение к нему, ведь «Шахтер» помогал Лассине восстанавливаться и не бросил в финансовом плане, даже когда сам клуб оказался в критической из-за начала войны ситуации. И это однозначно история, которая подкупает. И это то, что делает Траоре, пожалуй, каким-то чуть более особенным в глазах большинства болельщиков «Шахтера».

На фоне Траоре кейс с Марлоном Сантосом развивался совсем иначе. Этот центрбек уехал из «Шахтера» летом 2022-го, подавшись в итальянскую «Монцу». Это было решение самого футболиста, который на тот момент не считал нужным и возможным продолжать выступления в Украине. Но в итальянском клубе дела у бразильца не заладились. Вернее, тот вроде как и собирался предложить легионеру постоянный контракт, но этому помешала смерть собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони.

Летом 2023-го Марлон Сантос долго колесил по Европе в поисках нового клуба, но интересных вариантов так и не дождался. Впрочем, возвращаться в Украину центрбек не поспешил, а вскоре уехал на родину, оформив соглашение по Annexe 7 ФИФА с «Флуминенсе». Еще через год последовал переезд уже в «Лос-Анджелес», но практически везде у бразильца не пошло. Мешали то травмы, то плохая адаптация или понимание игры команды.

В результате летом 2025 года Марлон Сантос, уйдя из «Лос-Анджелеса», фактически оказался у «разбитого корыта». Он был мало кому интересен на рынке, а его стремительную профессиональную деградацию подтверждают и показатели оценочной стоимости контракта защитника на Transfermarkt. С момента ухода из «Шахтера» летом 2022-го и до момента завершения сотрудничества с «Лос-Анджелесом» Марлон Сантос упал в цене с 10 до 3 миллионов евро.

В июле 2025-го Марлон Сантос все-таки вернулся в «Шахтер». Фактически он согласился доиграть оставшийся год по контракту, а сам клуб был не против, так как лучших вариантов того, как поступить с этим кадровым кейсом, у него все равно не было. Продать центрбека просто не представлялось возможным, а так – еще одна опция в центре обороны команде Арды Турана все равно не повредила бы.

И в целом наличие Марлона Сантоса «Шахтеру» в чемпионском сезоне-2025/26, в котором подопечные Турана также дошли до полуфинала Лиги конференций, действительно не повредило. Другое дело, что, говоря откровенно, не слишком-то и помогло. Бразильский центрбек использовался тренерским штабом в аспекте глубокой ротации состава, что было крайне необходимо, учитывая насыщенный график игр «горняков» по весне – как в чемпионате, так и в еврокубке.

ФК Шахтер. Марлон Сантос

Но Марлон Сантос все равно не стал тем самым X-фактором, который бы хоть в каком-то одном конкретном матче помог «Шахтеру» как-либо переломить ситуацию в свою пользу. А этого от футболиста за 12 миллионов евро все равно ждали куда больше, чем от условного Алаа Грама или Иракли Азарови. Более того, в какой-то момент возник вполне справедливый вопрос к Арде Турану и клубу в целом – неужели вы не в состоянии найти молодого украинца, который бы получал место в составе и готовился как потенциальная замена для Матвиенко или Бондаря, что крайне необходимо в аспекте лимита в национальных соревнованиях?

Но вместо того, чтобы возиться с Огарковым, Удодом, Фариной, Козиком или кем-то еще Турану и менеджменту «Шахтера» было проще на время закрыть позицию Марлоном Сантосом. Другой вопрос, что после одного сезона, в котором бразилец ничего особенного не показал, от него нужно было все-таки отказаться в пользу более перспективного исполнителя. Но это означало бы одно – необходимость прямо сейчас отвечать перед владельцем клуба за 12 миллионов евро, которые были потрачены на игрока, оказавшегося в конечном итоге невостребованным. И вряд ли такую ответственность на себя хотел брать как генеральный директор Сергей Палкин, так и спортивный директор Дарио Срна, или уж тем более главный тренер Арда Туран.

Вот и получилось, что если Лассина Траоре объективно заслужил право получить новый контракт и остаться в клубе, причем не только своей игрой, но и лояльным отношением к клубу на протяжении всего срока войны, то Марлон Сантос, вероятно, получил новое трудовое соглашение только потому, что так сложились обстоятельства. Что так просто проще для всех. Ведь формально и инвестиция в 12 миллионов евро остается «в игре», и экстренно выходить на рынок вроде как не нужно, и возиться с воспитанием пока еще крайне сырых в тактическом плане выпускников академии также не придется. Такие компромиссы также случаются в футболе. И они отнюдь не редки, даже в европейских топ-чемпионатах.

А пока лишь остается констатировать: «Шахтер» в один день продлил контракты с двумя своими ценными (как минимум в аспекте прежних затрат) легионерами. Но, как кажется, это настолько разные по смыслу и сущности контракты, насколько отличаются друг от друга, скажем, оранжевый и черный цвета…