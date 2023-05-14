Траоре объяснил, почему не покинул Шахтер после начала войны

Форвард «Шахтера» Лассина Траоре рассказал, почему, в отличие от других легионеров, игравших в команде у Роберто Де Дзерби, принял решение остаться в Украине после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«У меня было много вариантов. Клуб знает. Я знаю. И мы это обсуждали. Но я решил остаться. Я так воспитан, что когда тебе что-то дают, ты должен что-то отдавать взамен. Для меня пришло время вернуть любовь, которую они дарили мне раньше», - сказал Траоре.

Известно, что жена и родители Траоре в настоящий момент живут во Франции, где имеют дом в Париже.