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  4. Помешала смерть Берлускони. Монца отказалась от покупки центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 19:12 |
1118
0

Помешала смерть Берлускони. Монца отказалась от покупки центрбека Шахтера

Марлон провел в Серии А весь сезон-2022/23

16 июня 2023, 19:12 |
1118
0
Помешала смерть Берлускони. Монца отказалась от покупки центрбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

Итальянская «Монца», несмотря на прежние слухи об обратном, не будет выкупать у «Шахтера» контракт 27-летнего центрбека Марлона.

Сообщается, что ситуация кардинально изменилась после смерти собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которая была констатирована медиками 12 июня.

В связи с этим агенты Марлона уже подыскивают для своего клиента новую команду.

Интерес к бразильцу в настоящий момент проявляет «Флуминенсе», но сам Марлон вряд ли изъявит желание вернуться на родину.

Также у Марлона есть предложение от нидерландского ПСВ, которое в настоящий момент находится у футболиста на рассмотрении.

Несмотря на то, что контракт Марлона с «Шахтером» действует до лета 2026 года, футболист сможет в сезоне-2023/24 выбрать себе любой клуб и перейти туда на временной основе, воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА (Annexe 7).

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Источник Torcedores
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