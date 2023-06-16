Помешала смерть Берлускони. Монца отказалась от покупки центрбека Шахтера

Итальянская «Монца», несмотря на прежние слухи об обратном, не будет выкупать у «Шахтера» контракт 27-летнего центрбека Марлона.

Сообщается, что ситуация кардинально изменилась после смерти собственника клуба и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которая была констатирована медиками 12 июня.

В связи с этим агенты Марлона уже подыскивают для своего клиента новую команду.

Интерес к бразильцу в настоящий момент проявляет «Флуминенсе», но сам Марлон вряд ли изъявит желание вернуться на родину.

Также у Марлона есть предложение от нидерландского ПСВ, которое в настоящий момент находится у футболиста на рассмотрении.

Несмотря на то, что контракт Марлона с «Шахтером» действует до лета 2026 года, футболист сможет в сезоне-2023/24 выбрать себе любой клуб и перейти туда на временной основе, воспользовавшись соответствующим разрешением ФИФА (Annexe 7).