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  4. Умер бывший президент Милана Сильвио Берлускони
Италия
12 июня 2023, 11:56 |
523
1

Умер бывший президент Милана Сильвио Берлускони

86-летний политик ушел из жизни в миланской больнице

12 июня 2023, 11:56 |
523
1
Умер бывший президент Милана Сильвио Берлускони
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвио Берлускони

Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет.

Берлускони госпитализировали в пятницу. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

Ранее Берлускони попал в реанимацию 5 апреля и 19 мая. У него диагностировали лейкемию.

Напомним, Берлускони владел «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.

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Сильвио Берлускони смерть Монца Милан
Источник Corriere della Sera
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