Италия12 июня 2023, 11:56 |
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Умер бывший президент Милана Сильвио Берлускони
86-летний политик ушел из жизни в миланской больнице
12 июня 2023, 11:56 |
523
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Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет.
Берлускони госпитализировали в пятницу. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.
Ранее Берлускони попал в реанимацию 5 апреля и 19 мая. У него диагностировали лейкемию.
Напомним, Берлускони владел «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.
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