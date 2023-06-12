Умер бывший президент Милана Сильвио Берлускони

Владелец «Монцы» и бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет.

Берлускони госпитализировали в пятницу. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

Ранее Берлускони попал в реанимацию 5 апреля и 19 мая. У него диагностировали лейкемию.

Напомним, Берлускони владел «Монцей» с 2018 года. «Миланом» он владел с 1986 по 2016 годы.