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  4. У друга путина и владельца клуба из Италии диагностировали лейкемию
Италия
06 апреля 2023, 12:13 |
814
1

У друга путина и владельца клуба из Италии диагностировали лейкемию

Сообщается, что Сильвио Берлускони находится в стабильном состоянии

06 апреля 2023, 12:13 |
814
1
У друга путина и владельца клуба из Италии диагностировали лейкемию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвио Берлускони

Владелец итальянского футбольного клуба «Монца», бывший премьер-министр Италии и хороший друг владимира путина Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. У функционера обнаружили пневмонию, которая является последствием лейкемии.

Итальянский политик Антонио Таяни заявил, что Берлускони находится в стабильном состоянии.

Вчера, 5 апреля, 86-летний итальянец был госпитализирован в больницу Сан Рафаэле в Милане. В 2016 году он перенес операцию на сердце.

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Источник Football-Italia
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