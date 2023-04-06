У друга путина и владельца клуба из Италии диагностировали лейкемию

Владелец итальянского футбольного клуба «Монца», бывший премьер-министр Италии и хороший друг владимира путина Сильвио Берлускони болен лейкемией.

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica. У функционера обнаружили пневмонию, которая является последствием лейкемии.

Итальянский политик Антонио Таяни заявил, что Берлускони находится в стабильном состоянии.

Вчера, 5 апреля, 86-летний итальянец был госпитализирован в больницу Сан Рафаэле в Милане. В 2016 году он перенес операцию на сердце.