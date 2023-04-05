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Италия
05 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:01
430
0

Друг путина в реанимации. Берлускони снова госпитализирован

У владельца «Монцы» проблемы со здоровьем

05 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:01
430
0
Друг путина в реанимации. Берлускони снова госпитализирован
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвио Берлускони

Сегодня, 5 апреля владелец «Монцы» Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан Рафаэле в Милане. Сейчас он находится в реанимации.

У Берлускони снова возникли сердечно-сосудистые проблемы. В предыдущий раз он был выписан из больницы лишь в прошлый четверг. В 2016 году он перенес операцию на сердце.

Напомним, 86-летний Берлускони является самым успешным президентом в истории «Милана», бывшим премьер-министром Италии и хорошим другом владимира путина.

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Монца Сильвио Берлускони
Источник Reuters
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