Италия05 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:01
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Друг путина в реанимации. Берлускони снова госпитализирован
У владельца «Монцы» проблемы со здоровьем
05 апреля 2023, 17:00 | Обновлено 05 апреля 2023, 17:01
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Сегодня, 5 апреля владелец «Монцы» Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан Рафаэле в Милане. Сейчас он находится в реанимации.
У Берлускони снова возникли сердечно-сосудистые проблемы. В предыдущий раз он был выписан из больницы лишь в прошлый четверг. В 2016 году он перенес операцию на сердце.
Напомним, 86-летний Берлускони является самым успешным президентом в истории «Милана», бывшим премьер-министром Италии и хорошим другом владимира путина.
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