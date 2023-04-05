Друг путина в реанимации. Берлускони снова госпитализирован

Сегодня, 5 апреля владелец «Монцы» Сильвио Берлускони был госпитализирован в больницу Сан Рафаэле в Милане. Сейчас он находится в реанимации.

У Берлускони снова возникли сердечно-сосудистые проблемы. В предыдущий раз он был выписан из больницы лишь в прошлый четверг. В 2016 году он перенес операцию на сердце.

Напомним, 86-летний Берлускони является самым успешным президентом в истории «Милана», бывшим премьер-министром Италии и хорошим другом владимира путина.