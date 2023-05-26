Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера

27-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который нынешний сезон на правах аренды проводит в Италии в расположении «Монцы», может остаться в своей текущей команде и в дальнейшем, но уже на полноценной основе.

«Монца», несмотря на продление со стороны ФИФА разрешения для иностранцев из украинских клубов в одностороннем порядке переходить в другие команды, готова осуществить полноценный выкуп контракта Марлона у «Шахтера».

Сейчас итальянский клуб работает над тем, чтобы получить согласие на трансфер как от самого футболиста, так и от «Шахтера».

Контракт Марлона с «горняками» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А бразилец провел 26 поединков.

Ранее сообщалось, что «Монца» не собирается выкупить Марлона и тот должен будет вернуться в «Шахтер».