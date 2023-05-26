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  4. Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера
Украина. Премьер лига
26 мая 2023, 20:45 |
688
1

Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера

Марлон неплохо зарекомендовал себя в Италии

26 мая 2023, 20:45 |
688
1
Монца собирается выкупить контракт центрбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон

27-летний центральный защитник «Шахтера» Марлон, который нынешний сезон на правах аренды проводит в Италии в расположении «Монцы», может остаться в своей текущей команде и в дальнейшем, но уже на полноценной основе.

«Монца», несмотря на продление со стороны ФИФА разрешения для иностранцев из украинских клубов в одностороннем порядке переходить в другие команды, готова осуществить полноценный выкуп контракта Марлона у «Шахтера».

Сейчас итальянский клуб работает над тем, чтобы получить согласие на трансфер как от самого футболиста, так и от «Шахтера».

Контракт Марлона с «горняками» рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Серии А бразилец провел 26 поединков.

Ранее сообщалось, что «Монца» не собирается выкупить Марлона и тот должен будет вернуться в «Шахтер».

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Марлон Монца Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы трансферы Серии A
Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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avk2307
Він і так грав в Італії до переходу в Шахтар.
так що всі повинні бути задоволені і Шахтарю такий діамант не потрібний і гроші отримають.
Тільки от для патріотів Шахтаря гроші прийдуть від Берлусконі. А кого він підтримує?
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