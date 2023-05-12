Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона

Итальянская «Монца» приняла решение относительно дальнейшего сотрудничества с 27-летним центрбеком Марлоном, который текущий сезон проводит в команде из итальянской Серии А на правах аренды.

Сообщается, что летом Марлон вернется в «Шахтер», хотя ряд других арендованных футболистов итальянский клуб намеревается выкупить.

Контракт Марлона с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Серии А бразилец провел 24 матча.