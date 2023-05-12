Украина. Премьер лига12 мая 2023, 20:42 |
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Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Центрбек арендован у «горняков» до конца сезона
12 мая 2023, 20:42 |
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Итальянская «Монца» приняла решение относительно дальнейшего сотрудничества с 27-летним центрбеком Марлоном, который текущий сезон проводит в команде из итальянской Серии А на правах аренды.
Сообщается, что летом Марлон вернется в «Шахтер», хотя ряд других арендованных футболистов итальянский клуб намеревается выкупить.
Контракт Марлона с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года.
В текущем розыгрыше Серии А бразилец провел 24 матча.
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