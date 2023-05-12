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  4. Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
Украина. Премьер лига
12 мая 2023, 20:42 |
863
1

Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона

Центрбек арендован у «горняков» до конца сезона

12 мая 2023, 20:42 |
863
1
Вернется в Шахтер? Монца приняла решение по поводу Марлона
instagram.com/marlonsantos_ms4

Итальянская «Монца» приняла решение относительно дальнейшего сотрудничества с 27-летним центрбеком Марлоном, который текущий сезон проводит в команде из итальянской Серии А на правах аренды.

Сообщается, что летом Марлон вернется в «Шахтер», хотя ряд других арендованных футболистов итальянский клуб намеревается выкупить.

Контракт Марлона с «Шахтером» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем розыгрыше Серии А бразилец провел 24 матча.

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Источник Tuttomercatoweb
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Gargantua
напарил де Дзерби шлак )
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