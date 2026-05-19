ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2031 года
Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с нападающим национальной сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре.
Отмечается, что новый договор между «горняками» и 25-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2031 года.
Напомним, Лассина Траоре стал футболистом «Шахтера» в июне 2021 года. За 5 сезонов форвард провел за «горняков» 115 официальных матчей (31 гол, 23 ассиста). В этом сезоне на счету буркинийца 19 игр, 7 забитых мячей и 6 голевых передач. Вместе с клубом Траоре трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), дважды завоевывал Кубок Украины (2024, 2025) и выиграл Суперкубок Украины (2021).
В сезоне 2025/26 Лассина Траоре провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 7 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в «Шахтер» перейдет Александр Караваев.
🧡🖤Самый верный Шахтёру игрок: ведь не сбежал в 22-м.
🇺🇦Самый, так сказать, украинский легионер Шахтёра: поздравлял всегда на мові с днём вышиванки, любит борщ и поёт Гимн, держа руку на сердце.
⚽И, главное, важные голы и ассисты делал в сезоне!😇