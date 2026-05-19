ОФИЦИАЛЬНО. Лассина Траоре продлил контракт с Шахтером

Донецкий «Шахтер» официально объявил о продлении контракта с нападающим национальной сборной Буркина-Фасо Лассиной Траоре.

Отмечается, что новый договор между «горняками» и 25-летним футболистом будет действовать до 30 июня 2031 года.

Напомним, Лассина Траоре стал футболистом «Шахтера» в июне 2021 года. За 5 сезонов форвард провел за «горняков» 115 официальных матчей (31 гол, 23 ассиста). В этом сезоне на счету буркинийца 19 игр, 7 забитых мячей и 6 голевых передач. Вместе с клубом Траоре трижды становился чемпионом Украины (2023, 2024, 2026), дважды завоевывал Кубок Украины (2024, 2025) и выиграл Суперкубок Украины (2021).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

