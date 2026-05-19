Шахтер снизил зарплату ведущему футболисту

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре продолжил сотрудничество с «горняками».

По информации журналиста Игоря Бурбаса, 25-летний форвард из Буркина-Фасо подписал новый контракт с «горняками» на уменьшенных финансовых условиях. Ранее Траоре входил в число самых высокооплачиваемых игроков команды.

В нынешнем сезоне Траоре провел 19 матчей за «Шахтер» во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Предыдущий контракт форварда истекал 30 июня 2026 года.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе. Турецкий специалист заявил, что будет тренировать донецкий клуб в следующем сезоне.