Арда Туран назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе.

– Спасибо вам за полуфинал Лиги конференций и за все, что вы сделали в европейских турнирах. То, как вы представляете Украину в Европе, постоянно вспоминая о войне. Вы всегда тепло отзываетесь об Украине и украинцах. Даже сегодня у вас с собой украинский флаг. Не каждый украинский тренер представляет Украину так, как вы. Мой серьезный вопрос: надеюсь, вы останетесь в «Шахтере» на следующий сезон?

– Конечно. Спасибо, – сказал Туран на английском языке.

После этого он продолжил ответ на турецком, но его прервали футболисты «Шахтера», которые облили тренера шампанским. «Горняки» завоевали чемпионский титул.