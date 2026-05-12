Арда Туран назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне

12 мая 2026, 05:02 |
Тренер останется в «Шахтере»

ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе.

– Спасибо вам за полуфинал Лиги конференций и за все, что вы сделали в европейских турнирах. То, как вы представляете Украину в Европе, постоянно вспоминая о войне. Вы всегда тепло отзываетесь об Украине и украинцах. Даже сегодня у вас с собой украинский флаг. Не каждый украинский тренер представляет Украину так, как вы. Мой серьезный вопрос: надеюсь, вы останетесь в «Шахтере» на следующий сезон?

– Конечно. Спасибо, – сказал Туран на английском языке.

После этого он продолжил ответ на турецком, но его прервали футболисты «Шахтера», которые облили тренера шампанским. «Горняки» завоевали чемпионский титул.

А в когось були сумніви
