Арда Туран назвал клуб, который будет тренировать в следующем сезоне
Тренер останется в «Шахтере»
Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал свое будущее в клубе.
– Спасибо вам за полуфинал Лиги конференций и за все, что вы сделали в европейских турнирах. То, как вы представляете Украину в Европе, постоянно вспоминая о войне. Вы всегда тепло отзываетесь об Украине и украинцах. Даже сегодня у вас с собой украинский флаг. Не каждый украинский тренер представляет Украину так, как вы. Мой серьезный вопрос: надеюсь, вы останетесь в «Шахтере» на следующий сезон?
– Конечно. Спасибо, – сказал Туран на английском языке.
После этого он продолжил ответ на турецком, но его прервали футболисты «Шахтера», которые облили тренера шампанским. «Горняки» завоевали чемпионский титул.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей попал в список «неприкасаемых»
Казахстан и Украина вышли в элиту, Япония вылетела