Сумасшедший вариант. Туран может покинуть Шахтер ради знаменитого клуба

Главный тренер донецкого «Шахтера», турецкий специалист Арда Туран, может покинуть клуб по окончании сезона.

По информации турецких СМИ, наставник «Шахтера» заинтересован в работе в «Галатасарае» – причем не самостоятельно, а в тандеме с действующим наставником команды Оканом Буруком. По слухам, Бурук положительно воспринял идею такого сотрудничества.

В Турции отмечают, что «Галатасарай» не раз шел на нестандартные решения. Однако пока не сообщается, станет ли Туран главным тренером или будет работать только помощником Бурука.