Сумасшедший вариант. Туран может покинуть Шахтер ради знаменитого клуба
Арда может возглавить «Галатасарай»
Главный тренер донецкого «Шахтера», турецкий специалист Арда Туран, может покинуть клуб по окончании сезона.
По информации турецких СМИ, наставник «Шахтера» заинтересован в работе в «Галатасарае» – причем не самостоятельно, а в тандеме с действующим наставником команды Оканом Буруком. По слухам, Бурук положительно воспринял идею такого сотрудничества.
В Турции отмечают, что «Галатасарай» не раз шел на нестандартные решения. Однако пока не сообщается, станет ли Туран главным тренером или будет работать только помощником Бурука.
