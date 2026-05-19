ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с основным защитником

Клуб УПЛ Шахтер объявил о новом договоре центрального защитника Марлона Сантоса, который мог стать свободным агентом.

Договор 30-летнего игрока рассчитан на два сезона – до лета 2028 года.

Сантос перешел в Шахтер летом 2021-го и за полгода сыграл за команду 22 матча. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступал на правах аренды за Монцу, Флуминенсе и ФК Лос-Анджелес.

В июле 2025 года второй раз стал футболистом «горняков» и в этом сезоне провел 16 матчей, где отдал 2 голевые передачи.

Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Украины (2026) и завоевал Суперкубок (2021).

Во вторник Шахтер подписал контракт с форвардом Лассиной Траоре.