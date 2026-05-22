Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2026.

В финале квалификации украинка вышла на корт против Лючии Бронцетти (Италия, WTA 173). После трех геймов третьего сета Катарина снялась с поединка.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:7 (4:7), 0:3, RET., Завацкая

Во второй партии Катарина имела три матчбола (40:0) на подаче в 10-м гейме, но не реализовала ни один из них. У Завацкой был шанс подать на матч и в 12-м гейме, однако Бронцетти снова сделала брейк и затем забрала тай-брейк.

В конце второго сета у Катарины начались проблемы с травмированным коленом. После медицинского тайм-аута на старте третьей партии, во время которого Завацкая приняла обезболивающее, она приняла решение не продолжать борьбу.

Катарина боролась за третью основу Ролан Гаррос в карьере и первую на турнирах Grand Slam с РГ-2021. В квалификации мейджора в Париже Завацкая успела пройти Кэрол Чжао и Дарью Семенистую.

Украину в основной сетке Ролан Гаррос 2026 представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.