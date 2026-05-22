  4. Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026
22 мая 2026, 17:02 | Обновлено 22 мая 2026, 17:12
Болезненная травма. Завацкая упустила три матчбола в финале отбора РГ-2026

В финале квалификации мейджора Катарина не смогла доиграть матч против Бронцетти

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 268) не сумела выйти в основную сетку Открытого чемпионата Франции 2026.

В финале квалификации украинка вышла на корт против Лючии Бронцетти (Италия, WTA 173). После трех геймов третьего сета Катарина снялась с поединка.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Катарина Завацкая (Украина) – Лючия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:7 (4:7), 0:3, RET., Завацкая

Во второй партии Катарина имела три матчбола (40:0) на подаче в 10-м гейме, но не реализовала ни один из них. У Завацкой был шанс подать на матч и в 12-м гейме, однако Бронцетти снова сделала брейк и затем забрала тай-брейк.

В конце второго сета у Катарины начались проблемы с травмированным коленом. После медицинского тайм-аута на старте третьей партии, во время которого Завацкая приняла обезболивающее, она приняла решение не продолжать борьбу.

Катарина боролась за третью основу Ролан Гаррос в карьере и первую на турнирах Grand Slam с РГ-2021. В квалификации мейджора в Париже Завацкая успела пройти Кэрол Чжао и Дарью Семенистую.

Украину в основной сетке Ролан Гаррос 2026 представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур.

Даниил Агарков Sport.ua
Шкода звичайно і якнайшвидшого одужання
Як не прикро, Катарина - все (пишу про це не вперше). Її рівень це 35 - 50, ну може 75, як пощастить.  Більшого не дозволяє здоров'я, а навчитися грати в менш енерговитратний теніс не в змозі, та й нема з ким. Марченко тренер того ж штибу, що й гравець.
Але вона все одно боєць і все одно заслуговує на нашу повагу.
в спорте все возможно , этим он и интересен . Катарине здоровья.
Надії дві - Еліна і Марта , і думаю цього достатньо.
Щоб не розчаровуватись ,то краще не зачаровуватися .
Вибачте ,але вона збоченка яка знущається над своїм тілом коли грає по 3 години і вболівальниками .Ця порозка нагадала гру Калініної проти Осаріо на Ролан Гарос коли мала матчбол ,а потім програла сет і знялася .
