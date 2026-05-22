ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт 44-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет действовать до лета 2028 года.

Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года, но в качестве временного тренера. Во главе команды тренер одержал 11 побед в 16 матчах и вывел команду в Лигу чемпионов на следующий сезон, из-за чего руководство и решило продолжить с ним сотрудничество.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 68 очков в 37 матчах чемпионата Англии.