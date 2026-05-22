Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Англия
22 мая 2026, 13:12 |
384
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера

Команду ожидаемо возглавил Майкл Каррик

22 мая 2026, 13:12 |
384
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт 44-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет действовать до лета 2028 года.

Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года, но в качестве временного тренера. Во главе команды тренер одержал 11 побед в 16 матчах и вывел команду в Лигу чемпионов на следующий сезон, из-за чего руководство и решило продолжить с ним сотрудничество.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 68 очков в 37 матчах чемпионата Англии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
Коуч ПСЖ: «Я не верю, что он уйдет. Я не верю в это и не хочу в это верить»
Гвардиола может перебраться в Саудовскую Аравию. Сумасшедший контракт
Майкл Каррик Манчестер Юнайтед назначение тренера Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
Хоккей | 21 мая 2026, 22:59 3
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб

Яркие матчи на чемпионате мира по хоккею

Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Футбол | 22 мая 2026, 06:23 9
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко

Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0

Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Футбол | 22.05.2026, 08:23
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Большая революция от УЕФА. В Англии шутят: больше не будет Сан-Марино
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Футбол | 22.05.2026, 10:37
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
21.05.2026, 07:27 8
Футбол
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
21.05.2026, 08:23 88
Футбол
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
20.05.2026, 10:40 26
Футбол
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
Чисора назвал победителя боя Усик – Верховен. Это настоящий шок
21.05.2026, 08:02 5
Бокс
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
Решение принято. Довбика решил купить легендарный клуб
21.05.2026, 08:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем