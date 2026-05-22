ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил главного тренера
Команду ожидаемо возглавил Майкл Каррик
Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Майкла Каррика на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что контракт 44-летнего специалиста с «красными дьяволами» будет действовать до лета 2028 года.
Майкл Каррик возглавил «Манчестер Юнайтед» в январе 2026 года, но в качестве временного тренера. Во главе команды тренер одержал 11 побед в 16 матчах и вывел команду в Лигу чемпионов на следующий сезон, из-за чего руководство и решило продолжить с ним сотрудничество.
В сезоне АПЛ 2025/26 «Манчестер Юнайтед» идет на 3-м месте в турнирной таблице, набрав 68 очков в 37 матчах чемпионата Англии.
It's Carrick, you know ❤️— Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026
🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Яркие матчи на чемпионате мира по хоккею
Колос на выезде обыграл горняков со счетом 1:0