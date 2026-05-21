Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе
Другие новости
21 мая 2026, 09:07 | Обновлено 21 мая 2026, 09:15
373
0

Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе

Главные новости за 20 мая на Sport.ua

21 мая 2026, 09:07 | Обновлено 21 мая 2026, 09:15
373
0
Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 мая.

1. Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале
Команда Костюка взяла кубковый трофей в этом сезоне

2A. Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Киевская команда обыграла Чернигов в финале Кубка Украины

2B. 40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины

3. Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы
В финале львы забили три мяча в ворота Фрайбурга

4A. Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ
Английская команда разгромила немецкий Фрайбург и завоевала трофей

4B. Праздник для Астон Виллы. У кого сколько титулов в истории Лиги Европы
Клуб из Бирмингема впервые завоевал этот трофей, а коуч Унаи Эмери – в 5-й раз

5. Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

6. Успешный старт. Украина разгромила Латвию на чемпионате Европы по socca
Сине-желтые отгрузили 5 мячей в ворота соперников

7A. Драма в дерби: Стародубцева и Калинина определили четвертьфиналистку Рабата
Ангелина в двух сетах обыграла Юлию в матче 2-го раунда WTA 250 в Марокко

7B. Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
Катарина победила Дарью Семенистую в полуфинале отбора к мейджору в Париже

7C. Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Украинец проиграл Гонсало Буэно в двух сетах

7D. Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Александра вызывала физио после 4 геймов в поединке против Марии Боузковой

8. Экс-лидера сборной Украины по баскетболу пожизненно дисквалифицировали
Александр Кольченко получил наказание за ставки. Досталось и Сергею Приймаку

9. Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга

10. Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
О развязке в чемпионской гонке АПЛ между канонирами и Ман Сити

По теме:
Арсенал завоевал трофей, Ман Сити допустил осечку, Траоре продлил контракт
Мальдера возглавил сборную, Арсенал приблизился к титулу, старт отбора к РГ
Шахтер оторвался на 15 очков, ассист Сикана, гол Месси, золото Хижняка
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Футбол | 21 мая 2026, 06:23 20
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Футбол | 20 мая 2026, 10:40 23
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном
Шевченко выбрал любимца в сборной Украины и назначил его капитаном

Шевченко нравится Забарный

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Футбол | 20.05.2026, 16:12
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
ЧМ по хоккею. Сыграны три тура. Турнирная таблица
Хоккей | 20.05.2026, 08:05
ЧМ по хоккею. Сыграны три тура. Турнирная таблица
ЧМ по хоккею. Сыграны три тура. Турнирная таблица
Шахтер может срочно расторгнуть контракт с Тураном. Известны подробности
Футбол | 21.05.2026, 07:16
Шахтер может срочно расторгнуть контракт с Тураном. Известны подробности
Шахтер может срочно расторгнуть контракт с Тураном. Известны подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
Чемоданы упакованы. Футболист сборной Украины решил покинуть Жирону
20.05.2026, 09:53 5
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 20
Футбол
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
Усик провел битву взглядов с Верховеном. Чем закончилось?
19.05.2026, 20:24 1
Бокс
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
Шевченко сказал Суркисам «нет». Самый громкий трансфер Динамо
19.05.2026, 08:42 16
Футбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
Шахтер может получить огромные деньги за Турана. Появился претендент
20.05.2026, 08:46 13
Футбол
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
20.05.2026, 00:28 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
ЧМ по хоккею. Разгром от аутсайдера, яркий матч исторических соперников
20.05.2026, 05:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем