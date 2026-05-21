Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 мая.

1. Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале

Команда Костюка взяла кубковый трофей в этом сезоне

2A. Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций

Киевская команда обыграла Чернигов в финале Кубка Украины

2B. 40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине

Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины

3. Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы

В финале львы забили три мяча в ворота Фрайбурга

4A. Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ

Английская команда разгромила немецкий Фрайбург и завоевала трофей

4B. Праздник для Астон Виллы. У кого сколько титулов в истории Лиги Европы

Клуб из Бирмингема впервые завоевал этот трофей, а коуч Унаи Эмери – в 5-й раз

5. Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников

Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ

6. Успешный старт. Украина разгромила Латвию на чемпионате Европы по socca

Сине-желтые отгрузили 5 мячей в ворота соперников

7A. Драма в дерби: Стародубцева и Калинина определили четвертьфиналистку Рабата

Ангелина в двух сетах обыграла Юлию в матче 2-го раунда WTA 250 в Марокко

7B. Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос

Катарина победила Дарью Семенистую в полуфинале отбора к мейджору в Париже

7C. Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос

Украинец проиграл Гонсало Буэно в двух сетах

7D. Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?

Александра вызывала физио после 4 геймов в поединке против Марии Боузковой

8. Экс-лидера сборной Украины по баскетболу пожизненно дисквалифицировали

Александр Кольченко получил наказание за ставки. Досталось и Сергею Приймаку

9. Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое

В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга

10. Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое

О развязке в чемпионской гонке АПЛ между канонирами и Ман Сити