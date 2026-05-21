Динамо завоевало Кубок, Астон Вилла выиграла Лигу Европы, дерби в теннисе
Главные новости за 20 мая на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 20 мая.
1. Кубковая сказка завершилась. Динамо одолело Чернигов в финале
Команда Костюка взяла кубковый трофей в этом сезоне
2A. Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Киевская команда обыграла Чернигов в финале Кубка Украины
2B. 40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины
3. Очередной триумф Эмери. Астон Вилла выиграла Лигу Европы
В финале львы забили три мяча в ворота Фрайбурга
4A. Трофей для Астон Виллы. Кто получит путевку в ЛЧ по итогам финала ЛЕ
Английская команда разгромила немецкий Фрайбург и завоевала трофей
4B. Праздник для Астон Виллы. У кого сколько титулов в истории Лиги Европы
Клуб из Бирмингема впервые завоевал этот трофей, а коуч Унаи Эмери – в 5-й раз
5. Обновленный посев Q1 Лиги Европы. У Динамо осталось 6 возможных соперников
Представители Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции перешли из Q1 в Q2 ЛЕ
6. Успешный старт. Украина разгромила Латвию на чемпионате Европы по socca
Сине-желтые отгрузили 5 мячей в ворота соперников
7A. Драма в дерби: Стародубцева и Калинина определили четвертьфиналистку Рабата
Ангелина в двух сетах обыграла Юлию в матче 2-го раунда WTA 250 в Марокко
7B. Завацкая дожала 112-ю ракетку и пробилась в финал квалификации Ролан Гаррос
Катарина победила Дарью Семенистую в полуфинале отбора к мейджору в Париже
7C. Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Украинец проиграл Гонсало Буэно в двух сетах
7D. Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Александра вызывала физио после 4 геймов в поединке против Марии Боузковой
8. Экс-лидера сборной Украины по баскетболу пожизненно дисквалифицировали
Александр Кольченко получил наказание за ставки. Досталось и Сергею Приймаку
9. Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга
10. Чемпионство Арсенала как возможность вернуться в прошлое
О развязке в чемпионской гонке АПЛ между канонирами и Ман Сити
