Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
Александра вызывала физио после четырех геймов в поединке против Марии Боузковой
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.
Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Марии Боузковой (WTA 27). После четырех геймов Александра вызвала на корт физио и снялась с поединка.
WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/8 финала
Мария Боузкова (Чехия) [8] – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 3:1, RET., Олейникова
В предыдущей игре Олейникова получила повреждение бедра.
В Страсбурге Александра стартовала с квалификации и успела выиграть три матча, одолев Ксению Ефремову, Юлию Путинцеву и Александру Эалу.
На следующей неделе Олейникова выступит на Ролан Гаррос 2026.
Головне, щоб травма виявилась не надто серйозною. І варто серйозно подумати над стратегією розвитку, бо тактика вимотування суперниць хоч і працює, але в монети є дві сторони.