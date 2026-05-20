  Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?
20 мая 2026, 13:35
Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?

Александра вызывала физио после четырех геймов в поединке против Марии Боузковой

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Марии Боузковой (WTA 27). После четырех геймов Александра вызвала на корт физио и снялась с поединка.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/8 финала

Мария Боузкова (Чехия) [8] – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 3:1, RET., Олейникова

В предыдущей игре Олейникова получила повреждение бедра.

В Страсбурге Александра стартовала с квалификации и успела выиграть три матча, одолев Ксению Ефремову, Юлию Путинцеву и Александру Эалу.

На следующей неделе Олейникова выступит на Ролан Гаррос 2026.

Шкода, бо турнірна сітка в Саші була хороша, Боузкова була їй цілком до снаги, та й надалі не видно було нездоланних перешкод. Але РГ, звісно, важливіший.
Головне, щоб травма виявилась не надто серйозною. І варто серйозно подумати над стратегією розвитку, бо тактика вимотування суперниць хоч і працює, але в монети є дві сторони.
Погано починається день для українського тенісу.Шанси були і Бузкову пройти .
Дуже прикро,ще й на очах у батька...
