Олейникова не сумела доиграть матч 1/8 финала в Страсбурге. Что произошло?

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 66) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Страсбурге, Франция.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Чехии Марии Боузковой (WTA 27). После четырех геймов Александра вызвала на корт физио и снялась с поединка.

WTA 500 Страсбург. Грунт, 1/8 финала

Мария Боузкова (Чехия) [8] – Александра Олейникова (Украина) [Q] – 3:1, RET., Олейникова

В предыдущей игре Олейникова получила повреждение бедра.

В Страсбурге Александра стартовала с квалификации и успела выиграть три матча, одолев Ксению Ефремову, Юлию Путинцеву и Александру Эалу.

На следующей неделе Олейникова выступит на Ролан Гаррос 2026.