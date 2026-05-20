Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Сачко проиграл представителю Перу Гонсало Буэно (ATP 185) в полуфинале квалификации в двух сетах за 1 час и 17 минут – 2:6, 4:6.

Это была первая очная встреча теннисистов.

В финальном раунде квалификации Буэно сыграет с победителем матча Тоби Самуэль – Давид Гоффен.

