  4. Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 15:20
Украинец проиграл Гонсало Буэно в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.

Сачко проиграл представителю Перу Гонсало Буэно (ATP 185) в полуфинале квалификации в двух сетах за 1 час и 17 минут – 2:6, 4:6.

Это была первая очная встреча теннисистов.

В финальном раунде квалификации Буэно сыграет с победителем матча Тоби Самуэль – Давид Гоффен.

Ролан Гаррос 2026. Квалификация

Гонсало Буэно Виталий Сачко – 6:2, 6:4

