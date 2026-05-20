Ролан Гаррос20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 15:20
155
0
Сачко не сумел выйти в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
Украинец проиграл Гонсало Буэно в двух сетах
20 мая 2026, 14:57 | Обновлено 20 мая 2026, 15:20
155
0
Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 207) завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
Сачко проиграл представителю Перу Гонсало Буэно (ATP 185) в полуфинале квалификации в двух сетах за 1 час и 17 минут – 2:6, 4:6.
Это была первая очная встреча теннисистов.
В финальном раунде квалификации Буэно сыграет с победителем матча Тоби Самуэль – Давид Гоффен.
Ролан Гаррос 2026. Квалификация
Гонсало Буэно – Виталий Сачко – 6:2, 6:4
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 мая 2026, 18:19 18
Юлия в двух сетах одолела Анхелу Фита Болуду в первом раунде соревнований в Марокко
Футбол | 20 мая 2026, 07:02 0
Андрей избран четвертым капитаном
Футбол | 20.05.2026, 07:44
Футбол | 19.05.2026, 17:32
Бокс | 20.05.2026, 00:28
Комментарии 0
Популярные новости
19.05.2026, 00:43 57
18.05.2026, 08:42 15
19.05.2026, 09:13 16
19.05.2026, 06:23 38
18.05.2026, 20:12 6
19.05.2026, 23:26 81
18.05.2026, 10:44 12
18.05.2026, 10:05 18