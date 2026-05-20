20 мая 2026, 21:40 | Обновлено 20 мая 2026, 22:38
Драма в дерби: Стародубцева и Калинина определили четвертьфиналистку Рабата

Ангелина в двух сетах справилась с Юлией в матче второго раунда турнира WTA 250 в Марокко

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина (WTA 84) выиграла украинское дерби у Юлии Стародубцевой (WTA 54) в матче 1/8 финала грунтового турнира WTA 250 в Рабате, Марокко.

Калинина одержала победу в двух сетах. Встреча завершилась за 2 часа и 15 минут.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 6:7 (3:7)

Со счета 3:3 в первой партии Ангелина взяла восемь геймов подряд и вышла подавать на поединок. Однако Юлия включилась в игру и отыграла пять геймов подряд (ушла в сумме с пяти матчболов).

В 11-м и 12-м геймах украинки обменялись брейками, а тай-брейк все же остался за Ангелиной. Это было первое очное противостояние Стародубцевой и Калининой.

Ангелина стартовала в Рабате с победы над Симоной Вальтерт. Далее Калинина поборется с пятой сеяной Анной Бондар (Венгрия, WTA 58). Ранее Ангелина трижды играла против Бондар и дважды обыграла венгерку.

Калинина проведет 16-й четвертьфинал на уровне Тура (первый с февраля 2025 года) и поборется за седьмой полуфинал.

Видеообзор матча

Комментарии 3
Багато сил Геля віддала... Успіхів з угоркою!
Будемо вважати, що дівчата просто вирішили подарувати глядачам задоволення 
Яка ще в п**ду драма. Так, легеньке тренування перед РГ
