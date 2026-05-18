Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Рабате и ждет Стародубцеву
18 мая 2026, 15:01 | Обновлено 18 мая 2026, 15:17
Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Рабате и ждет Стародубцеву

Ангелина в двух сетах переиграла Симону Вальтерт в матче первого раунда

18 мая 2026, 15:01 | Обновлено 18 мая 2026, 15:17
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 93) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 4:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2021 году Ангелина одолела Симону на 25-тысячнике в Оэйраше.

Следующей оппоненткой Калининой может стать Юлия Стародубцева (WTA 54), если украинка в своем стартовом поединке одолеет Анджелу Фиту Болуду (Испания, WTA 192).

Предыдущими соревнованиями Ангелини был турнир в Риме, где она прошла квалификацию и в 1/64 финала уступила Солане Сиерре.

СИННЕР: «Прошло 50 лет со дня последней победы итальянца здесь, в Риме»
Ну, навіщо це -  "чекає ..." .. (Це до редакторів, що пишуть заголовки)
Молодець Геля!Суперниця була непроста,нещодавна вона перемогла Сашу у Мадриді та Юлю у Римі.
Тим часом в селі Гадюкіно (закреслено) в Парижі дощі... 
