Калинина успешно стартовала на турнире WTA 250 в Рабате и ждет Стародубцеву

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 84) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 250 в Рабате, Марокко.

В первом раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт (WTA 93) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Рабат. Грунт, 1/16 финала

Симона Вальтерт (Швейцария) – Ангелина Калинина (Украина) – 3:6, 4:6

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2021 году Ангелина одолела Симону на 25-тысячнике в Оэйраше.

Следующей оппоненткой Калининой может стать Юлия Стародубцева (WTA 54), если украинка в своем стартовом поединке одолеет Анджелу Фиту Болуду (Испания, WTA 192).

Предыдущими соревнованиями Ангелини был турнир в Риме, где она прошла квалификацию и в 1/64 финала уступила Солане Сиерре.