Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме
Ангелина проиграла Солане Сиерре в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка уступила представительнице Аргентины Солане Сиерре (WTA 72) в двух сетах – 2:6, 3:6.
Это была первая очная встреча теннисисток.
Калинина пропустила первый раунд на тысячнике в Риме, получив место снявшейся с турнира Эммы Радукану.
В 1/16 финала Сиерра сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала
Солана Сиерра (Аргентина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Команда Луиса Энрике выбила Баварию из Лиги чемпионов