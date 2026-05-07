Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме
07 мая 2026, 21:29 | Обновлено 07 мая 2026, 21:31
Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме

Ангелина проиграла Солане Сиерре в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка уступила представительнице Аргентины Солане Сиерре (WTA 72) в двух сетах – 2:6, 3:6.

Это была первая очная встреча теннисисток.

Калинина пропустила первый раунд на тысячнике в Риме, получив место снявшейся с турнира Эммы Радукану.

В 1/16 финала Сиерра сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Солана Сиерра (Аргентина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3

Алина Грушко
Дуже слабенький виступ Гелі проти суперниці її рівня 
А Сієра проводить непоганий сезон..але Гофф навряд чи пройде
Хтось до речі дивився матч Синякової проти росіянки? Яким чином Синякова примудрилася розбазарати ще більше матч болів ніж Ястремська і в результаті взагалі програти гру? 🤦 Це якась жесть 🤬
якось без бажання
