Калинина не смогла выйти в 1/16 финала на супертурнире в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) завершила выступление на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.



Во втором раунде украинка уступила представительнице Аргентины Солане Сиерре (WTA 72) в двух сетах – 2:6, 3:6.



Это была первая очная встреча теннисисток.



Калинина пропустила первый раунд на тысячнике в Риме, получив место снявшейся с турнира Эммы Радукану.



В 1/16 финала Сиерра сыграет с четвертой ракеткой мира Коко Гауфф.



WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала



Солана Сиерра (Аргентина) – Ангелина Калинина (Украина) – 6:2, 6:3