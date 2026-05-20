40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине

Киевское Динамо в 14-й раз стало победителем Кубка Украины 2025/26.

В финальном матче Динамо переиграло Чернигов со счетом 3:1 и завоевало путевку в Q1 Лиги Европы 2026/27.

Киевское Динамо во Львове взяло верх над командой Первой лиги благодаря голам Виталия Буяльского (дубль) и Андрея Ярмоленко. У Чернигова отличился Анатолий Романченко.

Динамо 14 раз побеждало в Кубке, а Шахтер имеет 15 кубковых трофеев

Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.

Донецкая команда суммарно имеет 41 трофей, а у киевлян – 40 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).

Неделей ранее Шахтер стал чемпионом Украины в 16-й раз (Динамо имеет 17 титулов).

Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).

С момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009. Триумфы Динамо в Кубке кубков (1975, 1986) и Суперкубке Европы (1975) датированы периодом до независимой Украины.

🏆 Количество трофеев в период независимости

Шахтер Донецк – 41 трофей:

Кубок УЕФА – 1 победа

Чемпионат Украины – 16 побед

Кубок Украины – 15 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

Динамо Киев – 40 трофеев:

Чемпионат Украины – 17 побед

Кубок Украины – 14 побед

Суперкубок Украины – 9 побед

Другие украинские клубы с трофеями:

Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)

Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)

Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)

🏆 Количество трофеев в советский период

Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:

13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)

3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА)

У Шахтера за советский период – 5 трофеев:

4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона)

Другие украинские клубы с трофеями:

Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск)

Кубком СССР по 1 разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр

У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР

