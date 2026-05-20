40-й трофей. Динамо приблизилось к Шахтеру по количеству титулов в Украине
Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины
Киевское Динамо в 14-й раз стало победителем Кубка Украины 2025/26.
В финальном матче Динамо переиграло Чернигов со счетом 3:1 и завоевало путевку в Q1 Лиги Европы 2026/27.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Киевское Динамо во Львове взяло верх над командой Первой лиги благодаря голам Виталия Буяльского (дубль) и Андрея Ярмоленко. У Чернигова отличился Анатолий Романченко.
Динамо 14 раз побеждало в Кубке, а Шахтер имеет 15 кубковых трофеев
Шахтер опережает Динамо по количеству трофеев во всех турнирах в истории независимой Украины.
Донецкая команда суммарно имеет 41 трофей, а у киевлян – 40 титулов (если отсчитывать с сезона 1991/92).
Неделей ранее Шахтер стал чемпионом Украины в 16-й раз (Динамо имеет 17 титулов).
Равенство между Шахтером и Динамо сохраняется по числу побед в Суперкубках Украины (по 9 титулов).
С момента независимости у донецкой команды есть один евротрофей – Кубок УЕФА 2009. Триумфы Динамо в Кубке кубков (1975, 1986) и Суперкубке Европы (1975) датированы периодом до независимой Украины.
🏆 Количество трофеев в период независимости
Шахтер Донецк – 41 трофей:
- Кубок УЕФА – 1 победа
- Чемпионат Украины – 16 побед
- Кубок Украины – 15 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Динамо Киев – 40 трофеев:
- Чемпионат Украины – 17 побед
- Кубок Украины – 14 побед
- Суперкубок Украины – 9 побед
Другие украинские клубы с трофеями:
- Таврия (Симферополь) – 2 победы (ЧУ-1992 и КУ-2009/10)
- Черноморец (Одесса) – 2 победы (КУ-1992 и КУ-1993/94)
- Ворскла (Полтава) – 1 победа (КУ-2008/09)
🏆 Количество трофеев в советский период
Динамо завоевало 28 трофеев в СССР:
- 13 побед в чемпионатах СССР, 9 трофеев Кубков СССР, 3 виктории в Суперкубках СССР (Кубках сезона)
- 3 европейских трофея (два Кубка кубков УЕФА и один Суперкубок УЕФА)
У Шахтера за советский период – 5 трофеев:
- 4 триумфа в Кубках СССР и 1 победа в Суперкубке СССР (Кубке сезона)
Другие украинские клубы с трофеями:
- Также чемпионат СССР 2 раза выигрывал Днепр и 1 раз – Заря (Луганск)
- Кубком СССР по 1 разу владели Металлист (Харьков), Карпаты (Львов) и Днепр
- У команды из тогда еще Днепропетровска был в активе и Суперкубок СССР
📊 Инфографика
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команду U-21 возглавит Михайленко
Шевченко нравится Забарный
Я не буду їм заважати. Хай відзначать цей момент своїми "неупередженими" думками
На сайты Уєфа інформація інша
Рашка до сих пор пальцы грызет они этот рекорд никогда уже не перебьют это навсегда.
Динамо это просто одна из титулованых команд в мире.
Здесь смешно сравнивать.
Но мы-то с вами прекрасно знаем: по моей динамовской методичке времён легендарного СССР трофеев уже давно далеко за 100. И не надо тут ограничиваться только Кубками Кубков времён Леонида Ильича Брежнева.
Напоминайте ненавистным болельщикам Шахтёра про всё величие истории:
— Кубоки Содружества
— Кубок дружбы братских народов
— Кубок МВД 1965
— Турнир газеты «Советский спорт»
— и любой дворовый кубок, где было написано «Динамо»
Потому что настоящая легенда как Я дядя Коля считает всё. А если очень захотеть, можно и до 200 трофеев дойти.
С уважением и любовью, ваш куратор дядя Коля 🥸
PS….не Машка