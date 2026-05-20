  Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20 мая 2026, 20:39 | Обновлено 20 мая 2026, 21:37
Победив Чернигов, киевская команда в 14-й раз выиграла Кубок Украины

Уже известны потенциальные соперники киевского Динамо в 1-м раунде квалификации Q1 Лиги Европы.

20 мая во Львове в финале Кубка Украины 2025/26 Динамо обыграло Чернигов и сыграет в Лиге Европы 2026/27.

В финале КУ на Арене Львов Динамо переиграло Чернигов, команду Первой лиги. Победитель финала получил путевку в Лигу Европы 2026/27, где будет стартовать с 1-го раунда квалификации (Q1).

Динамо получило сеяный статус в Q1 Лиги Европы

Чтобы выйти в основной раунд Лиги Европы, нужно пройти четырех соперников (на стадиях от Q1 до Q4). В случае поражения команда переходит в следующий раунд третьего по силе еврокубкового турнира – Лиги конференций. Интересно, что аналитики Football Ranking не прогнозируют увидеть Динамо ни в основном этапе ЛЕ, ни даже в 4-м раунде квалификации. То есть, путь в евроосень точно будет непростым.

Изначально планировалось, что в первом раунде Лиги Европы 2026/27 сыграют 16 команд. Но из-за ребаланса, скорее всего, победители кубков Швейцарии, Израиля, Кипра, Швеции автоматически перейдут из Q1 в Q2 Лиги Европы. Этот сценарий произойдет, если Астон Вилла выиграет финал Лиги Европы против немецкого Фрайбурга.

Таким образом, вероятнее всего, в Q1 ЛЕ останется не 16, а 12 команд, но окончательно это станет известно вечером 20 мая.

Рассмотрим, кто может стать потенциальным соперником Динамо в Q1 Лиги Европы.

🏆 Лига Европы 2026/27. Первый раунд квалификации Q1

🔹 Сеяные команды:

  • Ференцварош (Венгрия)
  • Карабах (Азербайджан)
  • Динамо Киев (Украина)
  • Хайдук (Хорватия)
  • Победитель Кубка Швейцарии (Лозанна или Санкт-Галлен)
  • Победитель Кубка Кипра (Аполлон Лимасол или Пафос)

🔹 Посев под вопросом:

  • Хаммарбю (Швеция)
  • Победитель Кубка Израиля (Хапоэль Беэр-Шева или Маккаби Тель-Авив)
  • Победитель Кубка Болгарии (Локомотив Пловдив или ЦСКА София)
  • Победитель Кубка Молдовы (Шериф Тирасполь или Зимбру Кишинев)

🔹 Несеяные команды:

  • Войводина (Сербия)
  • Жилина (Словакия)
  • Университатя Клуж (Румыния)
  • Алюминий (Словения)
  • Дерри Сити (Ирландия)
  • Вестри (Исландия)

Текущая ситуация с посевом в квалификации Q1 Лиги Европы 2026/27

Прогнозный посев (наиболее вероятный сценарий) в Q1 Лиги Европы 2026/27

🔹 Сеяные: Ференцварош (Венгрия), Карабах (Азербайджан), Шериф (Молдова), Динамо (Украина), Хайдук (Хорватия), ЦСКА София (Болгария)

🔹 Несеяные: Жилина (Словакия), Войводина (Сербия), Университатя Клуж (Румыния), Алюминий (Словения), Дерри Сити (Ирландия), Вестри (Исландия)

Прогнозный посев в квалификации Q1 Лиги чемпионов 2026/27

Примечание. Зелеными галочками отмечены команды, которые уже попали в этот раунд.​

Николай Степанов
Нехай не скаржаться на мене фани Динамо, але подрібніло воно... Вже 3-4 роки - НІЧОГО солідного показати в Європі воно неспроможне, які б місця і трофеї не забирало при цьому б в Україні. Як би вони (фани) не тролили Шахтар, але на сьогодні розбіжність їхніх клубних досягнень РАЗЮЧА! Звичайно, десь Шахті пощастило, але... Якби ВСІ ОСТАННІ РОКИ Шахтар не пнувся набирати хоча б трошки більше балів (і собі, і Україні!, порою втрачаючи через це позиції в чемпіонаті, чи як цього сезону - в кубці) - можливості потрапити б в основний етап ЛЧ зараз би він не одержав! Я віддаю належне стану речей - сьогодні Шахтар слабший, ніж був, коли брав євро КУБОК у 2008 році. І дещо слабший, з меншим "запасом міцності", ніж був в 2010-20-х, тому багато очок не набере і навряд чи вийде з основного етапу далі... Тому що Ліга чемпіонів (доречі і Ліга Європи - теж!) після переходу на новий формат стала ще сильнішою, ще більш складною - через велике розширення кількості клубів з провідних чемпіонатів. Це відчули ВСІ наші європредставники в останні роки. І це - одна з основних причин нашого попереднього швидкого падіння в рейтингу УЄФА.
Сподіваюся погнемо алюміній) 
Скоріш за все буде Алюміній або Деррі Сіті - цей раунд буде подолано, ось вже далі буде поскладніше 
Алюміній, сцуко... 
тут нам ничего не светит. в лучшем случае ЛК
Один раунд должны пройти 
