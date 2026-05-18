18 мая 2026, 15:35 | Обновлено 18 мая 2026, 15:36
Определены 24 из 36 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов

Две трети клубов из 36 мест на этапе лиги уже известны, среди них и Шахтер

Коллаж Sport.ua

По состоянию на 18 мая определены 24 из 36 команд-участниц основного раунда Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер ранее досрочно выиграл чемпионат Украины и получил путевку в этап лиги ЛЧ.

Поскольку в Лиге чемпионов произошел ребаланс, Шахтер будет стартовать с основного раунда как лучшая команда в рейтинге УЕФА среди тех клубов, которые попали в отбор ЛЧ по Пути чемпионов.

Сезон 2026/27 станет третьим розыгрышем еврокубков после внедрения УЕФА обновленного формата. Групповой этап в привычном виде больше не проводится, его заменили лиговой стадией, где участвуют по 36 команд в каждом турнире. Соревнования проходят по швейцарской системе, в Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы проводят по 8 матчей.

При жеребьевке основного раунда Лиги чемпионов команды будут распределены на 4 корзины по 9 участников. Каждый клуб получит соперников из разных корзин и проведет равное количество матчей дома и на выезде – по четыре.

Квалификация Лиги чемпионов запланирована на период с 7 июля по 26 августа и включает в себя четыре раунда. Жеребьевка основного этапа состоится 27 августа, а матчи лиговой стадии пройдут с 8 сентября по 27 января (8 туров).

24 из 36 команд, которые обеспечили себе путевки в основной раунд ЛЧ

  • Англия (5 мест в ЛЧ): Арсенал, Ман Сити, Ман Юнайтед, Астон Вилла,
  • Испания (5): Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико, Бетис
  • Италия (4): Интер, Наполи, еще две команды будут определены позже
  • Германия (4): Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг, Штутгарт
  • Франция (3): ПСЖ, Ланс, Лилль
  • Нидерланды (2): ПСВ, Фейеноорд
  • Португалия (1): Порту
  • Бельгия (1): будет определено
  • Чехия (1): Славия Прага
  • Турция (1): Галатасарай
  • Украина (1): Шахтер
  • Победитель Лиги Европы
  • Еще 7 путевок будет разыграно в квалификации

Николай Степанов
От Бельгии уже по сути определился - Брюгге. Вчера выиграл у своего ближайшего конкурента, между ними 4 очка и два тура осталось. Брюгге чемпионство не упустит. 
