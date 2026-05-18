Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 15:05 | Обновлено 18 мая 2026, 15:42
Таблица УПЛ за тур до финиша. ЛНЗ и Полесье продолжают сражение за серебро

Шахтер ранее досрочно стал чемпионом, а Динамо сохраняет шансы на бронзу

ФК Заря

С 16 по 18 мая прошел предпоследний, 29-й тур Украинской Премьер-лиги.

В понедельник состоялись два заключительных поединка УПЛ, в котором сыграли две команды из топ-3 турнирной таблицы.

18 мая Кудровка неожиданно обыграла ЛНЗ Черкассы (1:0), а Заря и Полесье сыграли вничью (0:0).

После 29 туров ЛНЗ опережает Полесье на одно очко, а Динамо отстает от волков на два пункта и сохраняет шансы на бронзу.

24 мая пройдет заключительный, 30-й тур. У Динамо остался поединок против Кудровки, Полесье сыграет против Руха, а соперником ЛНЗ станет Оболонь.

Топ-8 УПЛ: Шахтер (72 очка, досрочный чемпион), ЛНЗ (57), Полесье (56), Динамо (54), Металлист 1925 (48), Кривбасс (47), Колос (46), Заря (43).

В зоне переходных матчей: Кудровка (28), Рух (21). Пока что Кудровка сохраняет шансы на то, чтобы избежать плей-оф, для этого ей надо обыграть Динамо в последнем туре и рассчитывать на поражения конкурентов.

Досрочно вылетели: Александрия (16) и Полтава (12). В финале Кубка Украины 20 мая во Львове встретятся Динамо и Чернигов, клуб Первой лиги.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Шахтер (как чемпион Украины) – Лига чемпионов, основной раунд
  • Победитель Кубка Украины (Динамо или Чернигов) – Лига Европы, 1-й раунд
  • 2-е и 3-е места УПЛ (ЛНЗ и, скорее всего, Полесье) – Лига конференций, 2-й раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 29-й тур

  • 🔹 16.05. 13:00. Металлист 1925 – Эпицентр – 1:1
  • 🔹 16.05. 13:00. Полтава – Динамо – 0:2
  • 🔹 17.05. 13:00. Кривбасс – Шахтер – 2:3
  • 🔹 17.05. 13:00. Рух – Александрия – 1:3
  • 🔹 17.05. 15:30. Колос – Оболонь – 0:2
  • 🔹 17.05. 18:00. Карпаты – Верес – 2:0
  • 🔹 18.05. 13:00. Заря – Полесье – 0:0
  • 🔹 18.05. 13:00. Кудровка – ЛНЗ Черкассы – 1:0

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 29 22 6 1 71 - 20 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 72
2 ЛНЗ 29 17 6 6 38 - 17 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 57
3 Полесье 29 17 5 7 49 - 21 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 56
4 Динамо Киев 29 16 6 7 63 - 34 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 54
5 Металлист 1925 29 12 12 5 35 - 19 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192516.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 48
6 Кривбасс 29 13 8 8 52 - 45 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Кривбасс 2:3 Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 47
7 Колос Ковалевка 29 12 10 7 29 - 25 21.05.26 15:30 Шахтер Донецк - Колос Ковалевка17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 46
8 Заря 29 11 10 8 40 - 35 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря18.05.26 Заря 0:0 Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес 43
9 Карпаты Львов 29 10 11 8 39 - 29 23.05.26 18:00 Карпаты Львов - Заря17.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 41
10 Верес 29 7 10 12 26 - 39 24.05.26 13:00 Верес - Металлист 192517.05.26 Карпаты Львов 2:0 Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес 31
11 Оболонь 29 7 10 12 28 - 48 24.05.26 13:00 Оболонь - ЛНЗ17.05.26 Колос Ковалевка 0:2 Оболонь13.05.26 Шахтер Донецк 3:1 Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 31
12 Эпицентр 29 8 7 14 36 - 45 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Металлист 1925 1:1 Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 31
13 Кудровка 29 7 7 15 30 - 45 24.05.26 13:00 Динамо Киев - Кудровка18.05.26 Кудровка 1:0 ЛНЗ14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 28
14 Рух Львов 29 6 3 20 20 - 49 24.05.26 13:00 Полесье - Рух Львов17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия14.05.26 Кудровка 2:1 Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 21
15 Александрия 29 3 7 19 23 - 57 23.05.26 13:00 Александрия - Кривбасс17.05.26 Рух Львов 1:3 Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 16
16 Полтава 29 2 6 21 23 - 74 23.05.26 15:30 Эпицентр - Полтава16.05.26 Полтава 0:2 Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 12
це дійсно правда , колгоспи, окрім Шахтаря і Динамо .
Якщо в останьому турі ЛНЗ програє, Полісся зіграє в нічию, а Динамо виграє, то три команди наберуть по 57 очок і Динамо буде другим за додатковими показниками
Похоже они меньжуются, какая позиция лучше для ЛК
з такою грою цих команд, столичний клуб може взути когось наприкінці
Щось не видно, що відбувається битва.
