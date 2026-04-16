Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной
Главные новости за 15 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 апреля.
1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал
2A. Голепад в Мюнхене. Бавария и Реал устроили перестрелку в ответном матче
Футболисты устроили настоящий праздник футбола для болельщиков
2B. Справились без победы. Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный матч завершился нулевой ничьей
3. Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Хет-трик Итодо, команда Бартуловича сравнялась по очкам с Динамо
4. Роналду близок к чемпионству. Аль-Наср выиграл и укрепил лидерство
Звездная команда одержала минимальную победу над командой Аль-Иттифак
5A. Арда ТУРАН: «Будет тяжелый матч против АЗ Алкмаар, но мы ментально готовы»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций
5B. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар
Оранжево-черные завершают подготовку ко второму четвертьфинальному матчу
6. Известный клуб, выступающий в УПЛ, может прекратить свое существование
Львовский Рух доигрывает последний сезон на профессиональном уровне
7A. Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Элина убедительно стартовала на престижном турнире WTA 500 в Германии
7B. Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане
Марта в трех сетах переиграла Кэти Макнелли на соревнованиях во Франции
7C. Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах
8. Квалификация ЧМ по снукеру. Бресель и Лисовски пролетели мимо Крусибла
Финальный раунд в Шеффилде начнется со стадии 1/16 финала
9. Ничья для Музычук. Определена победительница Турнира претенденток
Вайшали Рамешбабу из Индии заняла первое место и сыграет в матче за титул ЧМ
10. Дамоклов Мец. Георгий Цитаишвили на раздорожье
Об аутсайдере французского высшего дивизиона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
