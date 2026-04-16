  4. Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной
16 апреля 2026, 10:35 | Обновлено 16 апреля 2026, 10:41
Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной

Главные новости за 15 апреля на Sport.ua

16 апреля 2026, 10:35 | Обновлено 16 апреля 2026, 10:41
Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 апреля.

1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары
В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

2A. Голепад в Мюнхене. Бавария и Реал устроили перестрелку в ответном матче
Футболисты устроили настоящий праздник футбола для болельщиков

2B. Справились без победы. Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Ответный матч завершился нулевой ничьей

3. Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно
Хет-трик Итодо, команда Бартуловича сравнялась по очкам с Динамо

4. Роналду близок к чемпионству. Аль-Наср выиграл и укрепил лидерство
Звездная команда одержала минимальную победу над командой Аль-Иттифак

5A. Арда ТУРАН: «Будет тяжелый матч против АЗ Алкмаар, но мы ментально готовы»
Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций

5B. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар
Оранжево-черные завершают подготовку ко второму четвертьфинальному матчу

6. Известный клуб, выступающий в УПЛ, может прекратить свое существование
Львовский Рух доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

7A. Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
Элина убедительно стартовала на престижном турнире WTA 500 в Германии

7B. Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане
Марта в трех сетах переиграла Кэти Макнелли на соревнованиях во Франции

7C. Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане
Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах

8. Квалификация ЧМ по снукеру. Бресель и Лисовски пролетели мимо Крусибла
Финальный раунд в Шеффилде начнется со стадии 1/16 финала

9. Ничья для Музычук. Определена победительница Турнира претенденток
Вайшали Рамешбабу из Индии заняла первое место и сыграет в матче за титул ЧМ

10. Дамоклов Мец. Георгий Цитаишвили на раздорожье
Об аутсайдере французского высшего дивизиона

Николай Степанов
Шахтер был строго наказан за нарушение законодательства Украины
Рико ВЕРХОВЕН: «Произошла трагедия, и мы решили отказаться от боя»
Источник: у Динамо есть внутренние проблемы
Ломаченко нашел себе новую работу после ухода из бокса
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
18-летний австралиец побил рекорд Усэйна Болта
ВЕРХОВЕН: «Меня тренирует Фьюри. Усик к такому не привык»
Йожеф САБО: «Хотят, чтобы он возглавил сборную Украины, но это не тренер»
Ребров получил безумное предложение относительно своего будущего
ФИФА приняла решение об участии Ирана в чемпионате мира 2026
Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис
