Яркое шоу Баварии и Реала, доигрывание и хет-трик Итодо, успех Свитолиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 апреля.

1. Сетка плей-офф Лиги чемпионов. Определены полуфинальные пары

В полуфиналах сыграют: ПСЖ – Бавария, Атлетико – Арсенал

2A. Голепад в Мюнхене. Бавария и Реал устроили перестрелку в ответном матче

Футболисты устроили настоящий праздник футбола для болельщиков

2B. Справились без победы. Арсенал вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный матч завершился нулевой ничьей

3. Платежка за свет из Нигерии. Металлист 1925 уничтожил Верес в Ровно

Хет-трик Итодо, команда Бартуловича сравнялась по очкам с Динамо

4. Роналду близок к чемпионству. Аль-Наср выиграл и укрепил лидерство

Звездная команда одержала минимальную победу над командой Аль-Иттифак

5A. Арда ТУРАН: «Будет тяжелый матч против АЗ Алкмаар, но мы ментально готовы»

Коуч Шахтера дал пресс-конференцию перед игрой 1/4 финала Лиги конференций

5B. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с АЗ Алкмаар

Оранжево-черные завершают подготовку ко второму четвертьфинальному матчу

6. Известный клуб, выступающий в УПЛ, может прекратить свое существование

Львовский Рух доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

7A. Свитолина вышла в четвертьфинал пятисотника в Штутгарте, разгромив Еву Лис

Элина убедительно стартовала на престижном турнире WTA 500 в Германии

7B. Разгромный камбек. Костюк не без проблем вышла в 1/4 финала WTA 250 в Руане

Марта в трех сетах переиграла Кэти Макнелли на соревнованиях во Франции

7C. Олейникова выиграла стартовый поединок на турнире WTA 250 в Руане

Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах

8. Квалификация ЧМ по снукеру. Бресель и Лисовски пролетели мимо Крусибла

Финальный раунд в Шеффилде начнется со стадии 1/16 финала

9. Ничья для Музычук. Определена победительница Турнира претенденток

Вайшали Рамешбабу из Индии заняла первое место и сыграет в матче за титул ЧМ

10. Дамоклов Мец. Георгий Цитаишвили на раздорожье

Об аутсайдере французского высшего дивизиона