Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Лига чемпионов
15 апреля 2026, 23:59 | Обновлено 16 апреля 2026, 00:01
Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче

Футболисты устроили настоящий праздник футбола для болельщиков

ФК Бавария

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч

«Бавария» – «Реал» – 4:3 (первый матч – 2:1)

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42

Предупреждение: Станишич, 29 - Милитао, 40, Рюдигер, 70, Камавинга, 78.

Удаление: Камавинга, 86.

«Бавария»: Нойер, Станишич (Девис, 46), Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри (Мусиала, 61), Диас, Кейн

Запасные: Урбиг, Ким Мин Чжэ, Горецка, Мусиала, Джексон, Дэвис, Ито, Геррейру, Османи

«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Милитао, Александр-Арнольд (Питарч, 90), Арда Гюлер (Мастантуоно, 90), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Браим Диас (Камавинга, 61)

Запасные: Гонсалес, Наварро, Карвахаль, Алаба, Камавинга, Гонсало, Каррерас, Себальос, Фран Гарсия, Хейсен, Мастантуоно, Питарч

Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен)

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

По теме:
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал отчеты Лига чемпионов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем