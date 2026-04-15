Голепад в Мюнхене. Реал и Бавария устроили перестрелку в ответном матче
Футболисты устроили настоящий праздник футбола для болельщиков
Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч
«Бавария» – «Реал» – 4:3 (первый матч – 2:1)
Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 42
Предупреждение: Станишич, 29 - Милитао, 40, Рюдигер, 70, Камавинга, 78.
Удаление: Камавинга, 86.
«Бавария»: Нойер, Станишич (Девис, 46), Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Гнабри (Мусиала, 61), Диас, Кейн
Запасные: Урбиг, Ким Мин Чжэ, Горецка, Мусиала, Джексон, Дэвис, Ито, Геррейру, Османи
«Реал»: Лунин, Менди, Рюдигер, Милитао, Александр-Арнольд (Питарч, 90), Арда Гюлер (Мастантуоно, 90), Вальверде, Беллингем, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Браим Диас (Камавинга, 61)
Запасные: Гонсалес, Наварро, Карвахаль, Алаба, Камавинга, Гонсало, Каррерас, Себальос, Фран Гарсия, Хейсен, Мастантуоно, Питарч
Стадион: «Альянц Арена» (Мюнхен)
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
