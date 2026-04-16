Венсан КОМПАНИ: «Это была очень эмоциональная игра. Для меня было важно...»

Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился эмоциями после победы своей команды над Реалом (4:3), позволившей квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.

«Это была очень эмоциональная игра. У нас было много владения мячом и мы постоянно чувствовали, что можем забить. Но «Реал» – это «Реал». Они всегда представляют угрозу.

Ребята сегодня были ментально сильны, чтобы восстанавливаться после неудач. Фанаты тоже помогли нам. Мы оставались спокойными и всегда чувствовали, что наш момент наступит. Такие моменты ты зарабатываешь в течение сезона, работая над этим снова и снова.

Для меня было важно, чтобы игроки вышли на поле без страха. Это нельзя просто сказать – это нужно показать. И они это сделали.

Выигрываешь ты или проигрываешь – в итоге часто все решают мелкие детали. Для меня главное было, чтобы после матча мы не стояли и не спрашивали себя: что это вообще было? А чтобы мы знали, что все отдали», — сказал Компани.

В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.