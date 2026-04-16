Венсан КОМПАНИ: «Это была очень эмоциональная игра. Для меня было важно...»
Тренер «Баварии» похвалил своих подопечных за матч против «Реала»
Главный тренер мюнхенской Баварии Венсан Компани поделился эмоциями после победы своей команды над Реалом (4:3), позволившей квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов.
«Это была очень эмоциональная игра. У нас было много владения мячом и мы постоянно чувствовали, что можем забить. Но «Реал» – это «Реал». Они всегда представляют угрозу.
Ребята сегодня были ментально сильны, чтобы восстанавливаться после неудач. Фанаты тоже помогли нам. Мы оставались спокойными и всегда чувствовали, что наш момент наступит. Такие моменты ты зарабатываешь в течение сезона, работая над этим снова и снова.
Для меня было важно, чтобы игроки вышли на поле без страха. Это нельзя просто сказать – это нужно показать. И они это сделали.
Выигрываешь ты или проигрываешь – в итоге часто все решают мелкие детали. Для меня главное было, чтобы после матча мы не стояли и не спрашивали себя: что это вообще было? А чтобы мы знали, что все отдали», — сказал Компани.
В полуфинале Лиги чемпионов Бавария сыграет против ПСЖ, а в другой полуфинальной дуэли встретятся Арсенал и Атлетико. Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
