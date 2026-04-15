  4. Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
15.04.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 4 : 3
16 апреля 2026, 00:04
Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Бавария – Реал

В среду, 15 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Поединок прошел на стадионе «Альянц Арена». Украинский вратарь Андрей Лунни вышел в стартовом составе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Второй поединок оказался более захватывающим, в голевой перестрелке мюнхенцы победили 4:3.

Лига чемпионов. Четвертьфинал.

Бавария – Реал – 4:3

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 48.

ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!

ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!

ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!

ГОЛ! Кейн, 38, мин, 2:2!

ГОЛ! Мбаппе, 42, мин, 2:3!

ГОЛ! Диас, 89, мин, 3:3!

ГОЛ! Олисе, 90+4, мин, 4:3!

События матча

90’ +6
Арда Гюлер (Реал Мадрид) получает красную карточку.
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Олисе (Бавария), асcист Гарри Кейн.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария), асcист Джамал Мусиала.
86’
Эдуардо Камавинга (Реал Мадрид) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Винисиус Жуниор.
38’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Бавария), асcист Дайот Упамекано.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александар Павлович (Бавария), асcист Йосуа Киммих.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Арда Гюлер (Реал Мадрид).
Бавария Реал Мадрид Бавария - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор
Після повернення Куртуа Лунін сяде на мертвий якір у запасі. 
