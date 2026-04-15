Бавария – Реал – 4:3. Шоу, как Лунин пропустил четыре? Видеообзор матча
В среду, 15 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».
Поединок прошел на стадионе «Альянц Арена». Украинский вратарь Андрей Лунни вышел в стартовом составе.
Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Второй поединок оказался более захватывающим, в голевой перестрелке мюнхенцы победили 4:3.
Лига чемпионов. Четвертьфинал.
Бавария – Реал – 4:3
Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 48.
ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!
ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!
ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!
ГОЛ! Кейн, 38, мин, 2:2!
ГОЛ! Мбаппе, 42, мин, 2:3!
ГОЛ! Диас, 89, мин, 3:3!
ГОЛ! Олисе, 90+4, мин, 4:3!
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александра переиграла Лилли Таггер в трех сетах
Организация сообщила, что отказала Ирану в переносе матчей в Мексику