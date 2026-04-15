В среду, 15 апреля, прошел ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Поединок прошел на стадионе «Альянц Арена». Украинский вратарь Андрей Лунни вышел в стартовом составе.

Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Второй поединок оказался более захватывающим, в голевой перестрелке мюнхенцы победили 4:3.

Лига чемпионов. Четвертьфинал.

Бавария – Реал – 4:3

Голы: Павлович, 6, Кейн, 38, Диас, 89, Олисе, 90+4 – Гюлер, 1, 29, Мбаппе, 48.

ГОЛ! Гюлер, 1, мин, 0:1!

ГОЛ! Павлович, 6, мин, 1:1!

ГОЛ! Гюлер, 29, мин, 1:2!

ГОЛ! Кейн, 38, мин, 2:2!

ГОЛ! Мбаппе, 42, мин, 2:3!

ГОЛ! Диас, 89, мин, 3:3!

ГОЛ! Олисе, 90+4, мин, 4:3!