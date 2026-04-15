В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет дома против «Реала».

Первая встреча в Мадриде получилась живой и насыщенной моментами. «Бавария» выглядела чуть увереннее, в целом контролировала игру и в итоге забрала победу 2:1. При этом матч мог закончиться и с более результативным счетом – моменты были у обеих команд. Когда мюнхенцы повели 2:0, казалось, что они полностью ведут игру к комфортному результату, но «Реал Мадрид» сумел забить важный мяч и сократить отставание.

Именно этот гол оставляет интригу перед ответной встречей. Разница минимальная, и у мадридцев есть все шансы побороться за выход дальше. С другой стороны, «Бавария» будет играть дома, где традиционно действует очень уверенно и постарается довести дело до конца.

Нас ждет открытый матч: «Бавария» вряд ли станет закрываться, а «Реал Мадрид» придется идти вперед. А значит, моменты и голы практически гарантированы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Бавария» – «Реал», за которой можно следить на украинской версии сайта.

