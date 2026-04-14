Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что львовский «Рух» с большой вероятностью прекратит своё существование как профессиональный клуб после завершения сезона 2025/26.

По имеющейся информации, речь идет именно о взрослой команде, тогда как академия и юношеские коллективы продолжат функционировать и в дальнейшем.

Также отмечается, что бюджет первой команды составляет около трех миллионов евро, и руководство клуба считает дальнейшее финансирование на таком уровне нецелесообразным.

В настоящее время «Рух» выступает в Украинской Премьер-лиге, где находится в зоне переходных матчей – 14-е место и 20 очков.