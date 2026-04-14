  Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
14 апреля 2026, 21:02 | Обновлено 14 апреля 2026, 21:35
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование

«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне

ФК Рух

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что львовский «Рух» с большой вероятностью прекратит своё существование как профессиональный клуб после завершения сезона 2025/26.

По имеющейся информации, речь идет именно о взрослой команде, тогда как академия и юношеские коллективы продолжат функционировать и в дальнейшем.

Также отмечается, что бюджет первой команды составляет около трех миллионов евро, и руководство клуба считает дальнейшее финансирование на таком уровне нецелесообразным.

В настоящее время «Рух» выступает в Украинской Премьер-лиге, где находится в зоне переходных матчей – 14-е место и 20 очков.

Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
одну ту саму статтю постать щотижня, козловський ще пів року тому сказав що команда свою роботу зробила(трохи відбілила його імідж і під прикриттям команди захопив велику територію біля Львова під свій курорт) і її він розпустить.
