Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне
Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что львовский «Рух» с большой вероятностью прекратит своё существование как профессиональный клуб после завершения сезона 2025/26.
По имеющейся информации, речь идет именно о взрослой команде, тогда как академия и юношеские коллективы продолжат функционировать и в дальнейшем.
Также отмечается, что бюджет первой команды составляет около трех миллионов евро, и руководство клуба считает дальнейшее финансирование на таком уровне нецелесообразным.
В настоящее время «Рух» выступает в Украинской Премьер-лиге, где находится в зоне переходных матчей – 14-е место и 20 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
