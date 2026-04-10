  Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Премьер-лига
Рух Львов
10.04.2026 18:00 – FT 1 : 1
Колос Ковалевка
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 19:57 | Обновлено 10 апреля 2026, 20:07
Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью

Команды обменялись голами в конце поединка

Во Львове состоялся поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Колос».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Рух» – «Колос» – 1:1

Гол: Невес (90) – Теллес (86)

Предупреждения: Рухадзе (47) – Клайвер (28), М.Бойко (47)

«Рух»: Герета, Киричок (Ясинский, 77), Товарницкий, Китела, Клайвер, Пидгурский, М.Бойко, Притула (Невес, 46), Таллес, Диалло (Рунич, 60), Тутти (Дзюнь, 60; Кирикович, 76).

«Колос»: Пахолюк, Рухадзе, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес (Степаненко, 89), Денисенко (Станковски, 46), Гагнидзе, Гусол, Кане (Алефиренко, 68), Климчук (Тахири, 46).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Стадион «Арена Львов» (Львов)

РУХ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Большая сумма. На матч УПЛ была поставлена подозрительная ставка
Рух – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ротань готовится к матчу с Шахтером и дал игрокам обещание
Александр Снитко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву
Футбол | 10 апреля 2026, 15:02 17
Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву
Разгром по-житомирски. Полесье обыграло Полтаву

«Волки» не оставили ни одного шанса дебютанту УПЛ, нанеся 33 удара по воротам

МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
Футбол | 10 апреля 2026, 07:37 6
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»
МОУРИНЬО: «Больше не хочу тебя видеть в Бенфике, не хочу, чтобы ты играл»

Тренер разочаровался в своих игроках

Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Футбол | 10.04.2026, 19:56
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Флик назвал один главный турнир для Барселоны в нынешнем сезоне
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Футбол | 10.04.2026, 06:23
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Футбол | 09.04.2026, 23:56
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 4
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
Мирон Маркевич спрогнозировал итоговый счет матча Шахтер – АЗ Алкмаар
09.04.2026, 11:11 16
Футбол
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
УАФ вынесла вердикт по скандалу с Пономаренко в матче Динамо – Карпаты
09.04.2026, 13:28 135
Футбол
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
Шоковая терапия. Барселона в меньшинстве проиграла Атлетико
08.04.2026, 23:55 24
Футбол
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
Арбелоа определил трех виновных игроков Реала в поражении от Баварии
08.04.2026, 20:24 7
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 3
Футбол
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
Свитолина и Костюк. Состоялась жеребьевка поединка КБДК Украина – Польша
09.04.2026, 11:20 5
Теннис
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
Сетка плей-офф ЛЧ. Итоги дня: яркая победа ПСЖ, фиаско Барселоны
09.04.2026, 06:23 2
Футбол
