Скучная игра, огненная кульминация. Рух и Колос во Львове сыграли вничью
Команды обменялись голами в конце поединка
Во Львове состоялся поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Рух» и «Колос».
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Рух» – «Колос» – 1:1
Гол: Невес (90) – Теллес (86)
Предупреждения: Рухадзе (47) – Клайвер (28), М.Бойко (47)
«Рух»: Герета, Киричок (Ясинский, 77), Товарницкий, Китела, Клайвер, Пидгурский, М.Бойко, Притула (Невес, 46), Таллес, Диалло (Рунич, 60), Тутти (Дзюнь, 60; Кирикович, 76).
«Колос»: Пахолюк, Рухадзе, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес (Степаненко, 89), Денисенко (Станковски, 46), Гагнидзе, Гусол, Кане (Алефиренко, 68), Климчук (Тахири, 46).
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Стадион «Арена Львов» (Львов)
