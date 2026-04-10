В 23-v туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 10 апреля, во Львове встретятся «Рух» и «Колос». Номинальные гости продолжают бороться за попадание в топ-5, в то время как львовяне ведут борьбу за выживание и пытаются избежать зоны вылета.

Рух

Команда из Львова справедливо считается одним из аутсайдеров УПЛ, ведь «Рух» еще не набрал ни одного зачетного балла в течении шести туров. Так, у подопечных Федика некоторые матчи получились довольно неплохими, как с ЛНЗ и «Оболонью», но львовян до сих пор продолжает штормить.

«Руху» прямой вылет пока не грозит, из-за успешных выступлений осенью, однако им не стоит сейчас так разбазаривать то преимущество, а наоборот, попытаться улучшить ситуацию, тем более следующая игра у Федыка будет домашней против «Колоса», который захочет вернуть реванш за провальный матч в первом круге.

Поединок против «Колоса» пропустит отбывающий дисквалификацию Виталий Роман.

Колос

У «Колоса» ситуация не так идеальна, как ему хотелось, однако команда стабильно набирает очки и продолжает конкурировать за высокие места. Так, в последних поединках усилиями «колосков» был обыгран «Верес» и была добыта трудовая ничья в игре с «Металлистом 1925», хотя по степени опасности моментов подопечные Костышина должны выигрывать.

Единственным правда недостатком для команды является тот факт, что трижды «Колос», имея численное преимущество в составе, ни разу не смог ее воплотить хотя бы в забитый мяч. Теперь «Колосу» предстоит выезд во Львов, где ему будет противостоять «Рух», а эти матчи вполне реально могут превратиться в настоящую зарубу.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек, будущую игру пропустит Антон Салабай.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 14 матчей. Шесть матчей выигрывал «Рух», пять побед на счету «Колоса», и в трех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 12:12. Поединок первого круга между этими командами завершился победой «Руха» со счетом 2:0. В составе львовян голы забивали Бабукар Фаал и Остап Притула.

Прогноз на противостояние

Для обоих коллективов данная игра будет важной. Победа позволит «Колосу» взять реванш и улучшить свое турнирное положение, в то время как для «Руха» 3 очка могут быть как глоток свежего воздуха а также стать на вес золота в борьбе за сохранение прописки в элите. Учитывая, что в очном сражении команды забивают не так много, и необходимость брать очки, нашим прогнозом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Китела, Товарницкий, Слюсар, Киричок, Пидгурский, Клайвер, Таллес, Притула, Бойко, Игор Невес

«Колос»: Пузанков, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Гагнидзе, Демченко, Гусол, Кане, Климчук

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.71 для «Руха» и 2.12 для «Колоса».