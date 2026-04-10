Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Рух Львов
10.04.2026 18:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 апреля 2026, 10:02 |
104
0

Коллаж Sport.ua

В 23-v туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 10 апреля, во Львове встретятся «Рух» и «Колос». Номинальные гости продолжают бороться за попадание в топ-5, в то время как львовяне ведут борьбу за выживание и пытаются избежать зоны вылета.

Рух

Команда из Львова справедливо считается одним из аутсайдеров УПЛ, ведь «Рух» еще не набрал ни одного зачетного балла в течении шести туров. Так, у подопечных Федика некоторые матчи получились довольно неплохими, как с ЛНЗ и «Оболонью», но львовян до сих пор продолжает штормить.

«Руху» прямой вылет пока не грозит, из-за успешных выступлений осенью, однако им не стоит сейчас так разбазаривать то преимущество, а наоборот, попытаться улучшить ситуацию, тем более следующая игра у Федыка будет домашней против «Колоса», который захочет вернуть реванш за провальный матч в первом круге.

Поединок против «Колоса» пропустит отбывающий дисквалификацию Виталий Роман.

Колос

У «Колоса» ситуация не так идеальна, как ему хотелось, однако команда стабильно набирает очки и продолжает конкурировать за высокие места. Так, в последних поединках усилиями «колосков» был обыгран «Верес» и была добыта трудовая ничья в игре с «Металлистом 1925», хотя по степени опасности моментов подопечные Костышина должны выигрывать.

Единственным правда недостатком для команды является тот факт, что трижды «Колос», имея численное преимущество в составе, ни разу не смог ее воплотить хотя бы в забитый мяч. Теперь «Колосу» предстоит выезд во Львов, где ему будет противостоять «Рух», а эти матчи вполне реально могут превратиться в настоящую зарубу.

Напомним, что из-за перебора желтых карточек, будущую игру пропустит Антон Салабай.

Статистика встреч

Между собой команды на официальном уровне сыграли 14 матчей. Шесть матчей выигрывал «Рух», пять побед на счету «Колоса», и в трех поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 12:12. Поединок первого круга между этими командами завершился победой «Руха» со счетом 2:0. В составе львовян голы забивали Бабукар Фаал и Остап Притула.

Прогноз на противостояние

Для обоих коллективов данная игра будет важной. Победа позволит «Колосу» взять реванш и улучшить свое турнирное положение, в то время как для «Руха» 3 очка могут быть как глоток свежего воздуха а также стать на вес золота в борьбе за сохранение прописки в элите. Учитывая, что в очном сражении команды забивают не так много, и необходимость брать очки, нашим прогнозом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Китела, Товарницкий, Слюсар, Киричок, Пидгурский, Клайвер, Таллес, Притула, Бойко, Игор Невес

«Колос»: Пузанков, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Элиас, Гагнидзе, Демченко, Гусол, Кане, Климчук

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
10 апреля 2026 -
18:00
Колос Ковалевка
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Колос Ковалевка Иван Федык Руслан Костышин Рух - Колос прогнозы
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем